Los Veteranos de las Fuerzas Armadas celebraron la festividad de su Patrón, San Hermenegildo, en Ferrol

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Como todos los años los miembros de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil se han reunido para celebrar el día de su patrón San Hermenegildo, En esta ocasión la fecha seleccionada fue la de este jueves, día 16 de abril. Como en años anteriores, durante los actos programados, los miembros de la Hermandad estuvieron acompañados por diversas autoridades militares, organizaciones de veteranos de unidades de los tres ejércitos y asociaciones culturales.

Los actos de la Festividad de San Hermenegildo 2026 dieron inicio a las 12.00 horas en la iglesia castrense de San Francisco con una eucaristía presidida por el sacerdote castrense del Arsenal Militar, Alejandro Espíritu, y en la que se recordó a los miembros caídos de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Al acto religioso asistieron, junto con el presidente de la Hermandad, el coronel de Infantería de Marina (r) José Luís Torres Domingo y directiva local, el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz; el Delegado de Defensa, capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena; y el capitán jefe de la Compañía de Ferrol , Eume y Ortegal de la Guardia Civil, Francisco Javier Fernández González. Asimismo se encontraban en este acto religioso los comandantes directores de las Escuelas de Especialidades de la Armada Esengra y «Antonio de Escaño, capitanes fe navío José M. Faraldo Sordo y Jaime Boloix Tortosa; el coronel Intendente, Javier Naranjo Rodríguez; el comandante del Tercio Norte de la Infantería de Marina, coronel Antonio Palmero Romero; el comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, capitán de navío González-Cela Franco; el Jefe del Órgano de Apoyo a la Jefatura (OAJ), capitán de navío Manuel Aguirre González; el director del Museo Naval, CF Juan Carlos Gómez Corbalán; y otros mandos y representaciones de la Armada y Guardia Civil, así como veteranos de ambas fuerzas, entre ellos el almirante Ignacio Frutos Ruiz, el general de División de Intendencia, Rogelio Bandín Mosteyrín y el contralmirante Antonio Pintos Pintos.

La parte musical estuvo a cargo de un quinteto de la Unidad de Música del Tercio Norte de la Infantería de Marina, y la coral «Diciendo Cantares» del Club Naval del Montón, bajo la dirección del teniente músico del Tercio (r), Pascual Montesinos.

ACTO DE HERMANDAD

Una vez finalizada la Santa Misa se celebró un acto de hermandad en el Casino Ferrolano.

Se entregó la Medalla de la Hermandad a Pili Calenti, se la impuso el General Bandín y al Alférez de Navío retirado José Manuel Teijeiro al que se la impuso el Coronel Francisco Cobas, presidente de la delegación hermana de Coruña.

Tambièn se procedió a la entrega del título de Socio de Honor al que fue secretario durante más de veinte años, Alférez de Navío José Benigno Simó, que fue recogido por su viuda, de manos del General García Ortiz.

Dado que era la última ocasión formal en la que el General García Ortiz honraba con su presencia este acto se aprovechó para despedirle, haciéndole entrega a él y a su mujer, Mamen, de un recuerdo de la Hermandad, en «agradecido reconocimiento del cariño y atención con los que siempre nos han distinguido en este tiempo en Ferrol».

Finalizó el encuentro con una comida de hermandad en el propio Casino.

CREACIÓN E HITOS HISTÓRICOS

La Hermandad fue fundada en Valladolid, el 18 de febrero de 1957, como «Hermandad de Retirados de las Fuerzas Armadas», para Retirados, Reserva, Viudas y Huérfanos de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil. En 1996 pasó a denominarse con el nombre de «Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas», siendo éste modificado en junio de 2005 por el de «Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil». El 5 de Febrero de 2007, Su Majestad EL REY, concedió a la Hermandad el Titulo de «REAL», pasando a denominarse «Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil».

Declarada de utilidad pública por Orden Int/2651/2004 de 12/07/2004, BOE 188..

La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil es un asociación de régimen general , de personas mayores, de ámbito nacional, carácter cultural, benéfico y apolítico, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y capacidad para obrar según determinan los Estatutos aprobados por el Ministerio del Interior con el número 4136.

Ideales:

Amor a España.

Respeto a la constitución.

Fidelidad a S.M. el REY y a las Fuerzas Armadas.

Fines:

Dar continuidad a los valores e ideales que constituyen la esencia de las Fuerzas Armadas, atendiendo a la mutua ayuda, protección y apoyo de las personas mayores necesitadas. De ello se deriva la necesidad de :

Prioritariamente, mantener y fortalecer los lazos de unión, solidaridad y compañerismo entre los socios. Gestionar cuantos beneficios sean posibles para el conjunto de socios y familiares, a fin de mejorar su situación moral, económica y social, haciéndola extensible a todas las personas necesitadas.

Desarrollar prioritariamente actividades de Voluntariado. Integrar como beneficiario de las mencionadas acciones de apoyo, ayuda y Voluntariado, en coherencia con la inserción de las Fuerzas Armadas en la Sociedad, a toda persona que requiera de tales prestaciones, pertenezca o no a la familia militar. Esta acción humanitaria llegará al extranjero en casos de guerra, catástrofe o circunstancias graves si así se le solicitase y si contase con medios suficientes.

Patronazgo:



San Hermenegildo, Príncipe de España, ejemplo de virtudes castrenses, que vivió y luchó durante la dominación del Arrianismo en la España visigótica, fue perseguido y muerto por sus creencias a finales del siglo VI.

Este año se da la circunstancia de que el Santo Padre ha refrendado oficialmente dicho patronazgo, atendiendo la solicitud de la Hermandad.