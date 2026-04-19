O Parrulo Ferrol gana a falta de cinco segundos al Servigroup Peñíscola en A Malata

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

O Parrulo Ferrol se saca la licencia para luchar por algo más que la permanencia tras ganar justo sobre la bocina por 2-1 al Seevigroup Peñíscola, en la 25ª jornada de la Primera División, disputado en la mañana del domingo, en el Pabellón de A Malata.

El partido empezaba con mucha igualdad en los primeros minutos, sin un dominador claro sobre la pista, pero, con el paso del juego, era el Servigroup Peñíscola el que quería llevar el peso, teniendo la primera ocasión con un tiro en el borde del área que lograba sacar Mati Starna con su pecho.

Las cosas se les complicaban a los ferrolanos al llegar a la quinta falta a los siete minutos, condicionándolos en su juego, pero esto no impedía que Novoa lo intentase en una jugada personal con un tiro desde el borde del área que lograba despejar Gus con una gran mano, o también tirando de estrategia en una falta de Jhoy desde diez metros que se va rozando el palo.

El Servigroup Peñíscola también buscaba el gol que los pusiera por delante, teniéndolo en sus botas Elías con un disparo desde doce metros que obligaba a Mati Starna a realizar una gran estirada, mientras que, en la otra área, lo intentaban Diogo y Malaguti, con Gus evitando las llegadas.

A falta de tres minutos para el descanso O Parrulo Ferrol cometía su sexta falta, teniendo Elías un doble penalti que lograba evitar Caio César con su cuerpo. Los colegiados mandaban repetir el lanzamiento por adelantarse un jugador parrulo y, en este segundo lanzamiento, Elías mandaba el balón fuera.

La última ocasión de este primer periodo la tendría Morgato con un lanzamiento desde el borde del área en una jugada personal que se le marchaba fuera por poco, por lo que con el 0-0 inicial se llegaba al descanso.

O Parrulo Ferrol quería empezar fuerte el segundo periodo enviando Diogo un balón al palo a los pocos segundos de empezar, en un ben contragolpe y, posteriormente, era el turno de Novoa con un potente disparo cruzado en el borde del área que evitaba Gus con su cara.

El esfuerzo que realizaban los parrulos tenía recompensa, precisamente en una buena jugada individual de Novoa en el borde del área, con un rechace de Gus que acababa en los pies de Penezio para que este pudiera a notar a placer el 1-0.

Los visitantes tenían que cambiar de estrategia, empezando a jugar de cinco con sus porteros Gus y Gio, intentando crear huecos en la defensa ferrolana, pero quien tenía el gol cerca era Morgato con un tiro desde el lateral del área que impacta en el palo y se va fuera.

Quedaban pocos minutos por delante y Malaguti lo intentaba con un tiro en la frontal del área por raso que despejaba Gus con una buena mano, mientras que Nico Rosental metía el miedo en el cuerpo al enviar un balón al palo en la frontal del área en una jugada de equipo desde el saque de banda, pero, en la siguiente llegada, Diego Sancho empataba el partido con un gol al primer palo al rematar un centro desde el borde del área.

Con este 1-1 todo quedaba por decidir, pero con el Servigroup Peñíscola llegando a las cinco faltas. Ninguno de los dos equipos quería cometer errores en la recta final del partido, pero, a falta de cinco segundos, Gonzalo Santa Cruz es derribado en la frontal del área, señalando la sexta falta los colegiados, teniendo Diogo un tiro sin barrera. El primer lanzamiento lo evitaba Gio, pero se adelantaba, por lo que se repetía y, en esta ocasión el jugador parrulo enviaba el balón al lado contrario para hacer el 2-1. En los segundos restantes los visitantes tuvieron el empate en una rápida jugada al segundo palo que no concretaron para alegría de O Parrulo Ferrol y de su afición, consiguiendo una importante victoria sobre la bocina.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 33 puntos, en el 11º puesto de la tabla. Para la próxima jornada los ferrolanos visitarán al Illes Balears Palma Futsal, en un partido que se disputará el sábado 25, a las 18:00 horas, en el Pabellón de Son Moix (Palma de Mallorca).

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Novoa, Diogo, Jhoy, Malaguti – también jugaron – Iván Rumbo, Gonzalo Santa Cruz, Morgato, Bruno Días, Rubén Orzáez, Niko Vukmir, Penezio y Caio César.

Servigroup Peñíscola: Gus, Víctor Pérez, Araya, Elías, Nico Rosental – también jugaron – Lucas Flores, Matheus Ferreira, Carles Saladié, Gio, Diego Sancho y Diego Quintela.

Árbitros: Francesc García-Donàs e Iván López, junto con Rubén Ferreiro y Clara Díez como asistente (Comités catalán y gallego). Amonestaron a los locales Novoa, Diogo, Rubén Orzáez, Penezio y al entrenador Gerard Casas, además de a los visitantes Araya, Diego Sancho y Nico Rosental.

Goles: 1-0 Penezio min.24, 1-1 Diego Sancho min.35, 2-1 Diogo (tiro sin barrera) min.39.

Pabellón: A Malata.