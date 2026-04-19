Victoria muy necesaria del Racing en Bilbao (0-1)

M.V. Los de Guillermo Fernández Romo vencieron por la mínima en una soleada mañana de domingo en Lezama. Un gol de Chema al inicio del encuentro fue suficiente para que los verdes volvieran a vencer tras 6 semanas sin hacerlo, asegurando de esta forma la permanencia virtual en la categoría.

Máxima efectividad racinguista en la primera mitad

Sorprendió el técnico con un once inicial donde debutaba Lucas en la portería y entraba el vasco Ekain en la zona ofensiva, volviendo así a la que fue su casa.

Comenzó el encuentro de la mejor manera para los ferrolanos, ya que en el minuto 6 llegaba el 0-1 en un córner lanzado por Tejera que cabeceaba Chema al fondo de la portería local. Este gol le sirvió al Racing para soltarse los miedos, presionar al conjunto local y poder llegar a la zona ofensiva, aunque sin generar peligro.

El Bilbao Athletic dio un paso adelante, obligando a intervenir al debutante Lucas en un par de acciones. Por parte racinguista, Álvaro Giménez tuvo un par de opciones: la primera anulada por fuera de juego y la segunda con un disparo que se marchó desviado. Se llegó al descanso con la victoria visitante, en el único disparo a puerta del Racing en todo el partido y con los de Ferrolterra acumulando tres amarillas, las que vieron Álvaro Juan, Fabio y Ekain.

Defensa numantina en la segunda parte

La segunda parte comenzó sin sobresaltos, hasta que llegó la polémica con un gol anulado al local Ibai Sanz por fuera de juego. Los locales comenzaron fuertes la segunda mitad tras efectuar cambios al descanso, dándole ese susto al Racing con un gol que, por suerte, no subió al marcador.

Concha y Dacosta relevaron a Ekain y Álvaro Juan. También entraban poco después Artetxe por un tocado, Chema y Gorostidi para dar oxígeno en el centro del campo. No surgieron mucho efecto los cambios en un Racing que replegó sus líneas y se dedicó a defender el área ante un Bilbao Athletic que buscaba el empate. Jhoaneko lanzaba por encima de la portería de Lucas, respondiendo Fabio con un disparo alto.

En el tiempo de descuento, se volcaron los leones sobre la portería de un Lucas que realizó una gran intervención para salvar al Racing del empate sobre la bocina. En la última acción del partido, pidieron penalti los locales, pero el veterano colegiado, Fernando Román, no vio nada punible tras consultar la pantalla, por lo que tres puntos de oro se vinieron para Ferrol.

Dos partidos consecutivos en casa para mejorar la imagen

No fue el de Lezama un gran partido por parte del Racing, aunque sí de máxima eficacia, ya que la victoria llegó en el único disparo a portería. Lo importante era sumar cuanto antes los puntos que garantizaran la permanencia en la categoría, tras una temporada que está siendo nefasta.

Tendrán los verdes ahora dos partidos consecutivos en casa ante Avilés, que se juega la permanencia, y el Pontevedra, que se juega entrar en play-off. Dos encuentros para dar una buena cara ante una sufridora afición que está deseosa de buen fútbol y buenos resultados del equipo en A Malata. El enfado es palpable, aunque tras esta victoria, lejos de calmarse, al menos la parroquia racinguista siente algo de alivio. El próximo domingo día 26 a las 20:30, nuevo partido ante el Real Avilés en A Malata.

Ficha Técnica

0: Athletic B: Mikel Santos, Alday, Monreal, Jon de Luis, Barandalla (Johaneko, min 46); Efe Korkut (Beñat García, min 46), Eder García (Asier Hierro, min 78), Adrián Pérez, Selton (Javi Sola, min 46); Ibai Sanz y Aritz Conde (Hustamendia, min 67).

1: Racing: Lucas Díaz; Álvaro Mardones, Edgar Pujol, Chema (Artetxe, min 70), Álvaro Ramón (Saúl García, min 80); Fabio, Sergio Tejera (Gorostidi, min 70), Álvaro Juan (David Concha, min 65), Azkune (Raúl Dacosta, min 65); Pascu y Álvaro Giménez.

Gol:0-1, min 6: Chema Rodríguez.

Árbitro: Fernando Román (Palencia). En el Athletic «B» vieron amarilla Barandalla, Conde. Hierro y Alday. En el Racing vieron amarilla Álvaro Juan, Azkune, Mardones y Fabio.

Incidencias: Partido correspondiente a la 33ª jornada de la Primera Federación disputado en la Ciudad Deportiva de Lezama, con una pequeña representación de racinguistas en las gradas