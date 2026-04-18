Buena y trabajada victoria en Ibiza para el Valdetires Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Valdetires Ferrol le tiene tomada esta temporada la medida al CD San Pablo Eivissa, tras imponerse por 2-3, en la 27ª jornada de la Segunda División, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón Municipal Es Viver (Ibiza).

Las ferrolanas se tuvieron que reponer a un nuevo contratiempo, como la baja de última hora de Patri Corral por enfermedad; que se sumaba en este partido a la baja de larga duración de otra pieza clave del equipo como es Ana López. Las ibicencas lograban dar el primer golpe al sobrepasar la medianía del primer periodo con un gol de Lucía, pero, tan solo dos minutos después, Mery empataba, lo que les daba alas para afrontar la recta final, culminando con Irene dándole la vuelta al marcador.

Las cosas seguían poniéndose mejor para el Valdetires Ferrol con un gol de Tere en una de las primeras jugadas del segundo periodo, logrando mantener esta ventaja de 1-3 hasta los últimos instantes del partido, realizando un buen partido en defensa, contrarrestando todo el juego del San Pablo Eivissa que iba a por todas intentando recortar distancias. Las locales conseguían hacer su segundo tanto ya en los segundos finales, pero los tres puntos se vendrán en el avión de vuelta a Ferrol, al ser definitivo el 2-3.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol tiene 43 puntos, en el 7º puesto de la tabla, con un partido menos. Para el próximo partido las ferrolanas recibirán al Bembrive, en un partido que se disputará el sábado 25, a las 19:00 horas, en el Pabellón de Esteiro.

CD San Pablo Eivissa: Lida, Lucía, Fay Villar, Isabel, Larissa – también jugaron – Jessica, Yara, Gema, Paola, Nuria y Laura.

Valdetires Ferrol: Natali, Iria, Irene, Mery, Tere – también jugaron – Leti Rojo, Monti, Giselle Tais, Laura y Paula Alonso.

Árbitros: Jorge Domínguez y Sara Uribe, junto con Leonardo Sánchez como asistente (Comité balear). Amonestaron a la local Gema y a las visitantes Laura e Irene.

Goles: 1-0 Lucía min.11, 1-1 Mery min.13, 1-2 Irene min.16, 1-3 Tere min.21, 2-3 Yara min.39.

Pabellón: Municipal Es Viver (Ibiza).