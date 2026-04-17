A Deputación da Coruña culmina en Gourmets catro días de promoción da excelencia gastronómica

A Deputación da Coruña pechou a súa participación no 39º Salón Gourmets cun balance «moi positivo» tras catro días de intensa actividade na principal feira internacional de alimentación e bebidas de alta gama do Estado, celebrada en Ifema, Madrid.
O vicepresidente e deputado de Turismo e Promoción Económica, Xosé Regueira, valorou moi favorabelmente a presenza da institución provincial nesta nova edición do evento e destacou que «seguimos consolidando a provincia da Coruña como unha referencia gastronómica no contexto internacional».
Regueira subliñou que a participación da Deputación neste tipo de encontros profesionais «permite abrir novas vías de negocio e facilitar contactos entre produtoras, produtores e profesionais do sector», ao tempo que reforza a visibilidade da marca gastronómica provincial, ‘A paisaxe que sabe’.
O vicepresidente destacou tamén o éxito da programación desenvolvida ao longo dos catro días, na que se sucederon degustacións, catas, relatorios e showcookings protagonizados por produtoras, produtores e profesionais da restauración da provincia. «A proposta que trouxemos a Madrid demostrou, unha vez máis, a extraordinaria calidade dos produtos da nosa terra e o altísimo nivel da restauración coruñesa», afirmou.
Con esta segunda participación consecutiva no evento, a institución provincial reafirma a súa aposta pola enogastronomía como un dos grandes elementos estratéxicos de proxección e desenvolvemento económico do territorio coruñés.