Miriam Casillas, tres veces olímpica, recibió la insignia de oro de la Federación Española de Triatlón

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Miriam Casillas recogió este sábado, día 18 de abril, la insignia de oro de la Federación Española de Triatlón, en una gala celebrada en la sede del Comité Olímpico Español.

La internacional del Triatlón Ferrol, con participaciones en los Juegos Olímpicos de Río, Tokio y París, es la extremeña que ha sido olímpica en más ocasiones y la segunda triatleta española por detrás de Ainhoa Murua.

Tras recibir el premio, la triatleta de Badajoz tuvo palabras en primer lugar para la federación. “Me siento muy agradecida por este reconocimiento a mi trayectoria deportiva, gracias a la federación por reconocer mi esfuerzo y mi trabajo y por haberme dado la oportunidad de representar a España”, reconoció Miriam Casillas.

A pesar de que el triatlón es un deporte individual, la extremeña comparte el galardón: “este reconocimiento me hace mirar atrás un instante, agradecer a todos los que han construido este camino conmigo porque sin duda no podría estar aquí sin ellos”.

Casillas, a las puertas de iniciar la clasificación olímpica para Los Ángeles 2028, finalizó “sobre todo me hace mirar al futuro y me da una motivación extra para seguir escribiendo esta historia”.