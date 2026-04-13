El gobierno local aclara el tema del arbolado en la plaza Rosalía de Castro, que el PSOE ya contemplaba eliminar

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Ante los comunicados facilitados a los medios por parte de los grupos municipales del PSOE y del BNG de Ferrol mostrando su rechazo a la tala de árboles en la plaza de Rosalía de Castro, «una actuación que consideran injustificada y que enmarcan en una política continuada de eliminación de arbolado urbano por parte del gobierno local» justamente el gobierno local sale al paso de dicho comunicado y aclarando el tema de la inicial tala de árboles, refirièndose , en especial, a la postura del grupo socialista.

El grupo de los populares señala que «El proyecto original presentado por el anterior gobierno municipal, liderado por el PSOE, ya contemplaba la eliminación del arbolado existente en la plaza. Esta medida respondía a condicionantes técnicos derivados del estado y desarrollo de los árboles, así como a las dificultades que generaban en la accesibilidad del espacio».

En el actual mandato, «el gobierno ha recogido además la petición expresa de la asociación vecinal, que había manifestado de forma reiterada las molestias ocasionadas por el porte y la disposición del arbolado. Atendiendo a esta demanda ciudadana, se ha decidido continuar con la actuación prevista, adaptándola a criterios de accesibilidad, funcionalidad y mejora del entorno urbano».

El objetivo de la intervención es renovar la plaza para dotarla de mayor calidad, garantizando un espacio accesible, cómodo y seguro para todos los usuarios, especialmente para personas con diversidad funcional. Para ello, resulta necesario ajustar las cotas del terreno, lo que implica la sustitución de parte del arbolado perimetral, especialmente en la zona sur-sureste.

Nuevas especies

Como parte de esta renovación, se procederá a la plantación de nuevas especies más adecuadas al espacio urbano, de menor porte y mejor integración, como el Liquidámbar (Liquidambar styraciflua) y el cerezo ornamental (Prunus subg. Cerasus). Estas especies permitirán mantener el carácter verde de la plaza, al tiempo que mejoran la convivencia con el entorno y reducen las molestias actuales.

Asimismo, los nuevos alcorques se diseñarán como microjardines capaces de gestionar el agua de lluvia de forma eficiente, contribuyendo a la sostenibilidad del espacio.

En definitiva, se trata de una actuación coherente que da continuidad a lo ya previsto anteriormente, incorporando además la voz de los vecinos y apostando por una plaza más accesible, moderna y respetuosa con su entorno.