Recinor y Rotary Club Ferrol organizan la acción solidaria y medioambiental “En la playa, solo arena”

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La empresa ferrolana de gestión de residuos Recinor y Rotary Club Ferrol organizan, por cuarto año consecutivo, la acción “En la playa, solo arena”, una jornada de limpieza de residuos que tendrá lugar este sábado 30 de mayo, a partir de las 10.00 horas, en la playa de Caranza (Ferrol).

La iniciativa contará, una vez más, con la participación y asesoramiento de la Sociedade Galega de Historia Natural así como con la implicación, como voluntarios, de la Asociación Nuestra Señora de Chamorro y del Grupo Scout 19 Ferrol.

La cita tiene un doble objetivo. Por un lado, el medioambiental, para crear conciencia sobre la necesidad de erradicar la basura en el entorno natural; y por otro lado el solidario, a través de la recaudación de fondos para la Fundación Aperta, una entidad de la comarca de Ferrolterra especializada en el ejercicio de apoyos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en situación de desprotección para garantizar que puedan vivir como ciudadanos de pleno derecho.

Así, las empresas colaboradoras se comprometen a donar 1 euro por cada kilogramo de basura recogida en la limpieza del arenal. Hasta el momento ya han confirmado su participación las firmas 2KSystems, Viaxes Galitur y OK3 Seguridad Industrial. Coca Cola, por su parte, apoyará la iniciativa a través del suministro de bebidas entre los participantes en la actividad.

Cualquier otra entidad interesada en alinearse con este fin puede contactar directamente con el Rotary Club (info@rotaryferrol.org) o con Recinor (recinor@recinor.com).

La jornada de limpieza está abierta a la participación del público en general, que podrá inscribirse en el formulario que encontrarán en la dirección web https://inscripciones.recinor.com/ hasta completar el número de plazas disponibles.

La fecha límite de inscripción será este jueves, 28 de mayo.