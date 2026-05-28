Recinor y Rotary Club Ferrol organizan la acción solidaria y medioambiental “En la playa, solo arena”

28 mayo, 2026 Dejar un comentario 349 Vistas

La empresa ferrolana de gestión de residuos Recinor y Rotary Club Ferrol organizan, por cuarto año consecutivo, la acción “En la playa, solo arena”, una jornada de limpieza de residuos que tendrá lugar este sábado 30 de mayo, a partir de las 10.00 horas, en la playa de Caranza (Ferrol).

La iniciativa contará, una vez más, con la participación y asesoramiento de la Sociedade Galega de Historia Natural así como con la implicación, como voluntarios, de la Asociación Nuestra Señora de Chamorro y del Grupo Scout 19 Ferrol.

La cita tiene un doble objetivo. Por un lado, el medioambiental, para crear conciencia sobre la necesidad de erradicar la basura en el entorno natural; y por otro lado el solidario, a través de la recaudación de fondos para la Fundación Aperta, una entidad de la comarca de Ferrolterra especializada en el ejercicio de apoyos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en situación de desprotección para garantizar que puedan vivir como ciudadanos de pleno derecho.

Así, las empresas colaboradoras se comprometen a donar 1 euro por cada kilogramo de basura recogida en la limpieza del arenal. Hasta el momento ya han confirmado su participación las firmas 2KSystems, Viaxes Galitur y OK3 Seguridad Industrial. Coca Cola, por su parte, apoyará la iniciativa a través del suministro de bebidas entre los participantes en la actividad.

Cualquier otra entidad interesada en alinearse con este fin puede contactar directamente con el Rotary Club (info@rotaryferrol.org) o con Recinor (recinor@recinor.com).

La jornada de limpieza está abierta a la participación del público en general, que podrá inscribirse en el formulario que encontrarán en la dirección web https://inscripciones.recinor.com/ hasta completar el número de plazas disponibles.

La fecha límite de inscripción será este jueves, 28 de mayo.

Lea también

Ferrol viaja al siglo XVIII con la VI edición del Festival Ilustrado este fin de semana

Ferrol se transformará este viernes y sábado en un escenario histórico para celebrar la VI …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *