Ferrol abre este jueves el plazo para solicitar los campamentos infantiles de verano

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La Concellería de Muller, Igualdade e Familia del Concello de Ferrol abrirá mañana, jueves 28, el plazo de solicitud para participar en los campamentos infantiles de verano, un programa destinado a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral durante el periodo estival.

La iniciativa, que está dirigida a niños y niñas de entre 3 y 13 años, contará con un total de 440 plazas, distribuidas en 270 para el mes de julio y 170 para agosto. Las familias podrán presentar sus solicitudes hasta el 11 de junio en el Rexistro Xeral del Concello.

Los campamentos se desarrollarán durante los meses de julio y agosto. En el caso de julio, las actividades se extenderán durante 23 días, mientras que en agosto tendrán una duración de 21 jornadas. El servicio funcionará de lunes a viernes en horario de 8:30 a 14:30 horas.

Las actividades se llevarán a cabo en diferentes instalaciones del municipio. Los campamentos rurales se organizarán en la Asociación de Veciños de Esmelle y en el CEIP A Laxe, en Valón, mientras que los urbanos se desarrollarán en los CEIP Ánxela Ruiz Robles y Ponzos.

Para poder participar, los menores deberán estar empadronados en el municipio de Ferrol, salvo aquellos procedentes de la Casa de Acollida Municipal. Además, el acceso se realizará siguiendo una rigurosa orden de inscripción y criterios de preferencia establecidos por el Concello.

Entre estos criterios se encuentran situaciones como familia monoparental, progenitores o tutores en situación de empleo o formación para el empleo homologada, así como casos de mujeres víctimas de violencia de género, entre otros supuestos recogidos en las bases del programa.