La Xunta lucha contra el abandono escolar en el IES Catabois de Ferrol con el programa ‘Impulso Mentor’

El programa, enmarcado en la Estrategia de inclusión educativa de la Xunta, cuenta con la colaboración de la Fundación Secretariado Gitano.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó junto al director territorial de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Santiago Freire, el IES de Catabois, donde asistieron a una charla dirigida a alumnos de 1º y 2º de la ESO en el marco del programa Impulso Mentor. Esta iniciativa del Gobierno gallego, enfocada en la prevención del abandono escolar entre el alumnado de etnia gitana, arrancó este curso con la colaboración de la Fundación Secretariado Gitano.

Al amparo de Impulso Mentor, los centros desarrollan tres tipos de iniciativas: mentorías, sesiones grupales y clases de refuerzo fuera del horario lectivo. En el caso de las mentorías, cada centro selecciona entre tres y cinco alumnos para participar en un proceso de asesoramiento y acompañamiento en sesiones individuales. En el caso de las sesiones grupales, se trata de charlas de 50 minutos impartidas por profesionales con experiencia en cultura gitana para dar a conocer sus tradiciones, valores y patrimonio cultural. Finalmente, el refuerzo de las competencias clave fuera del horario lectivo se desarrolla a través de tutorías personalizadas y sesiones de apoyo educativo con una duración de dos horas semanales.

Durante la visita, Aneiros remarcó la importancia de la educación “como herramienta de futuro” y destacó iniciativas como esta, “que tienden puentes y demuestran, una vez más, que todos somos iguales y debemos tener las mismas oportunidades”, puntualizó. Aprovechó también para animar a la juventud a continuar con su formación y “a aprovecharla al máximo”.

El programa Impulso Mentor, enmarcado en la Estrategia de inclusión educativa de la Xunta, tiene como objetivo motivar y acompañar al alumnado de esta etnia, evitando que abandone el sistema educativo. Para eso, se les presentan referentes que mejoran su confianza en sí mismos y que les muestran las diferentes posibilidades de desarrollo académico y personal.

En esta misma línea, la Consellería de Educación tiene la disposición del sistema educativo unidades didácticas sobre el pueblo gitano para promover el conocimiento de su historia y riqueza cultural, adaptados a las etapas de Educación Infantil, Primaria y ESO.