Navantia firma con Turquía un acuerdo para el mantenimiento de su buque insignia, basado en el «Juan Carlos I»

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Navantia ha firmado un acuerdo con la Dirección General de Astilleros Navales Turcos (TGM) para realizar el mantenimiento del buque anfibio TCG Anadolu. El barco fue construido en Turquía a partir de un diseño de Navantia basado en el LHD Juan Carlos I de la Armada española y en los portaeronaves construidos para Australia, según ha informado la compañía española en un comunicado.

El acuerdo, que tuvo lugar el pasado 8 de abril en las instalaciones navales de TGM en Ankara, estuvo a cargo del ferrolano Alfonso Valea González, director comercial de Navantia para Europa y Turquía, y de Emre Dinçer, director general de TGM.

Esta firma tiene una duración de tres años, prorrogables a otros tres, y contempla que los astilleros públicos proporcionarán servicios de mantenimiento y reparación, soporte técnico tanto presencial como remoto, actualización de la documentación técnica y formación especializada.

El convenio entre la compañía española y Turquía establece un marco contractual flexible, permitiendo a la Armada turca solicitar estos servicios de manera periódica o en función de necesidades específicas, mediante peticiones de oferta, para asegurar la óptima operatividad de los sistemas, dispositivos y equipos del buque.

El TCG Anadolu

El TCG Anadolu es un buque multipropósito con dique inundable que opera como LHD (Landing Helicopter Dock). Fue construido en los astilleros de Sedef en Estambul, con ingeniería y transferencia de tecnología del astillero español. El barco ha sido diseñado en base al portaeronaves español LHD Juan Carlos I y sus gemelos de la Marina australiana. El contrato por el que se adquiría el buque, firmado en 2015, también contemplaba el suministro por parte de Navantia de cinco grupos diésel-generadores y un sistema de control de plataforma.

Durante la firma del contrato, ambas partes agradecieron la «implicación y el esfuerzo» de todos los compañeros que han participado en este proceso, y reafirmaron «el compromiso» de seguir colaborando en el futuro. Además, el astillero español y TGM han explicado que mantienen una relación de «éxito y continuidad», recordando el acuerdo que permanece vigente desde 2023 para el suministro de repuestos para el Anadolu

La situación interna de Turquía jugó una mala pasada hace dos años en las ambiciones empresariales de Navantia en el país otomano. En 2023, la situación era bien distinta. En aquel momento Recep Tayyip Erdogan movió pieza en el tablero geopolítico de Oriente Próximo cuando Israel y Hamás habían entrado en su tercera semana de guerra. En un guiño al Gobierno español, anunció en su discurso con motivo del centenario de la fundación de la República turca que Ankara planeaba cerrar en breve un acuerdo con los astilleros públicos españoles.

«Concluiremos otro acuerdo con los españoles y, con suerte, aumentaremos nuestros portaaviones a un segundo, trayendo una versión superior del Anadolu a nuestro país», proclamó Erdogan dando a entender que las negociaciones estaban muy avanzadas. Este barco de guerra es una copia del Juan Carlos I, el buque insignia de la Armada española, y del Adelaida y Camberra que Navantia ha entregado en los últimos años a Australia.

La idea de un segundo buque anfibio ha sobrevolado los despachos oficiales turcos en los últimos años pero la caída de la lira turca y la devaluación de la moneda provocó que Ankara descartase tal posibilidad. Tras el último revés de Erdogan en las elecciones municipales, el Gobierno turco se volvió a apretar el cinturón, por lo que Sánchez ofreció al presidente turco en su última cita en la Moncloa los submarinos de la clase S-80 y las fragatas F110 que los astilleros públicos están fabricando la factoría de Ferrol en la actualidad para la Armada española.