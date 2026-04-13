Un menor resulta herido tras caerle encima una ventana desde un cuarto piso en Ferrol

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Un joven de 14 años ha resultado herido este lunes, día 13, tras ser alcanzado por una ventana que cayó desde un cuarto piso en Ferrol, según han informado fuentes policiales. Los hechos ocurrieron sobre las 10.00 horas en la intersección de las calles Pontevedra y Alcalde Usero, cuando la sala del 092 comisionó a la Policía Local para que se desplazara al lugar del suceso.

Una vez allí, los agentes localizaron al menor, con domicilio en Ferrol, quien presentaba dolor en la zona lumbar y en el cuello. El servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 movilizó una ambulancia de soporte vital básico, cuyos efectivos asistieron al joven en el propio lugar del accidente.

Posteriormente, fue trasladado a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) para una exploración más detallada y valoración de las heridas, que en principio no revestían gravedad. En el lugar también se encontraba la madre del menor, que fue identificada por los agentes.

La investigación permitió localizar a la mujer que reside en la vivienda del cuarto piso del número 38 de la calle Alcalde Usero,de la que se desprendió la ventana. Según su testimonio, el accidente se produjo cuando intentaba cerrar la ventana y ésta se le resbaló de las manos, cayendo al vacío sobre la vía pública.

La inquilina facilitó a los agentes los datos del propietario y este último confirmó que la vivienda dispone de un seguro de responsabilidad civil, un extremo que podría cubrir los daños ocasionados.