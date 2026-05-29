CC.OO denuncia en Navantia Ferrol que las incorporaciones de personal no frenan la subcontratación en la planta

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La Sección sindical de CC.OO en Navantia Ferrol ha criticado, a través de un comunicado, la política de subcontratación de la dirección, a raíz del anuncio de externalizar el corte en el taller de tubos. Los representantes de este sindicato han asegurado que, pese a las más de 800 incorporaciones de personal desde 2019, ninguna actividad externalizada ha sido recuperada.

«Incorporamos casi dos decenas de tuberos y subcontratamos más que nunca, entraron armadores y no tenemos para hacer dos turnos en el figurado, cientos de personas en la parte técnica y los proyectos están totalmente subcontratados en la ingeniería de detalle«, ha denunciado el sindicato a través de este texto.

En el comunicado también han arremetido contra las recientes declaraciones del presidente de la compañía, Ricardo Domínguez, que abrió la puerta a la entrada de capital privado a futuro. Una decisión que desde esta sección sindical han calificado de «llamativa» en pleno debate sobre un incremento significativo del gasto militar.

«Parece que la dirección ya no hace suficiente negocio con la subcontratación y quieren hacerlo a través de inversiones privadas», ha concluido en el comunicado difundido este viernes.