Ampliado un mes el plazo de extracción de la mejilla en banco natural

La Comisión do Mexillón, en la que ha participado la conselleira do Mar, Marta Villaverde, junto con el director xeral de Pesca, Isaac Rosón, ha acordado este jueves ampliar un mes el plazo para la extracción de la mejilla en banco natural

De este modo, tal y como ha informado la Xunta, la campaña de recogida de cría, que tenía fijada su fecha de finalización para el próximo 31 de mayo tras su prórroga acordada en la anterior sesión, se extenderá de forma excepcional durante todo el mes de junio con le fin de facilitar el abastecimiento y garantizar la producción de bateas gallegas.

Según ha indicado el departamento autonómico, el encuentro también ha servido para seguir avanzando en la redacción del nuevo Decreto de Acuicultura de Galicia.

El Gobierno gallego mantiene su hoja de ruta para perfil este futuro marco normativo de la mano del sector, un proceso abierto y participativo que busca consolidar la ordenación, sostenibilidad y modernización de todo el tejido acuícola marino de la comunidad aprovechando la experiencia directa de los profesionales.

Por otra parte, la Comisión ha analizado la evolución del actual episodio de biotoxinas marinas, que en las últimas semanas obligó al cierre de todos los polígonos de mejillón en Galicia.

En la reunión, conforme ha indicado la Xunta, se ha constatado el inicio de una tendencia favorable gracias al descenso de la microalga Dinophysis acuminata observado en las muestras más recientes recogidas a lo largo del litoral. Ello ha permitido decretar este mismo jueves la reapertura del primero polígono de batea -el de Sada 2, en la ría de Ares-Betanzos– así como de una zona de extracción de moluscos infaunales en la ría de Pontevedra.

Con todo, las Xunta ha advertido de que las condiciones meteorológicas actuales no favorecen una rápida renovación del agua en las rías, por lo que los técnicos del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar), centro dependiente de la Xunta y puntero en Europa, prevén que el proceso de desintoxicación natural de los bivalvos sea lento.