Ferrol en Común exige la aplicación de la garantía en el aglomerado de la carretera de Catabois

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Ferrol en Común ha reclamado al gobierno local la aplicación de la garantía en las obras de aglomerado realizadas en la carretera de Catabois, ante el deterioro que presenta el firme menos de un año después de su ejecución.

Desde la formación consideran “inadmisible” que se estén destinando recursos públicos a actuaciones que, aseguran, no cuentan con un seguimiento adecuado en cuanto a la calidad de ejecución. En este sentido, advierten de que esta situación no es un caso aislado, sino que afecta a varios viales de la ciudad en los que se han llevado a cabo reparaciones o trabajos de asfaltado durante el actual mandato.

Ferrol en Común señala como ejemplo “paradigmático” la actuación en la carretera de Catabois, donde, tras varios retrasos en su ejecución, el aglomerado presenta ya daños visibles. Entre ellos, destacan el deterioro del firme, problemas en los refuerzos de las tapas de los suministros y un desgaste prematuro de la señalización horizontal, circunstancias que, según indican, dificultan la circulación y pueden suponer un riesgo para la seguridad vial.

Ante esta situación, la formación propone una actuación “firme e áxil” por parte del Concello, que pase por exigir responsabilidades a las empresas adjudicatarias y evitar que estas queden impunes ante posibles negligencias. Asimismo, plantean la implantación de un protocolo reglado en todas las obras municipales que permita actuar de forma inmediata mediante ejecución subsidiaria cuando se detecten deficiencias.

Por último, Ferrol en Común reclama un control exhaustivo de todos los trabajos de aglomerado realizados durante el mandato, así como de las actuaciones de bacheo llevadas a cabo por la empresa de mantenimiento, con el objetivo de garantizar la calidad, la durabilidad de las obras y un uso eficiente de los fondos públicos.