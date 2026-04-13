O Parrulo Ferrol pone a la venta las entradas para el partido del domingo ante Servigroup Peñíscola en A Malata

13 abril, 2026 Dejar un comentario 176 Vistas

Malaguti ante Quesos Hidalgo Manzanares | Adán Puentes

O Parrulo Ferrol ha puesto a la venta las entradas para el partido que disputará este domingo en el Pabellón de A Malata ante el Servigroup Peñíscola, correspondiente a la 25ª jornada de la Primera División de fútbol sala. El encuentro dará comienzo a las 13:00 horas.

El conjunto ferrolano afronta este compromiso con el objetivo de sumar tres puntos importantes ante su afición frente a un rival directo en la clasificación, en un duelo clave para acercarse a sus metas en la recta final de la temporada.

De cara a este partido, el club ha establecido precios diferenciados entre la venta anticipada online y la taquilla. Así, los abonados podrán acceder gratuitamente con su carnet y, además, tendrán la posibilidad de adquirir una entrada bonificada para un acompañante por un precio de 5 euros, exclusivamente a través del portal oparrulofs.compralaentrada.com.

En la venta anticipada online, las entradas para adultos tendrán un coste de 12 euros, mientras que las de menores de 18 años serán de 7 euros. Los menores de cinco años podrán acceder de forma gratuita.

Por su parte, la taquilla del Pabellón de A Malata abrirá el mismo domingo a partir de las 12:00 horas, una hora antes del inicio del encuentro. En este caso, el precio de las entradas será de 15 euros para adultos y de 10 euros para menores de 18 años, manteniéndose la gratuidad para los menores de cinco años y para abonados y miembros de la escuela del club con carnet.

Desde la entidad animan a la afición a acudir al pabellón para apoyar al equipo en un partido que consideran clave en la lucha por sus objetivos esta temporada.

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