PSOE y BNG critican la tala de árboles en la plaza de Rosalía y acusan al gobierno de Ferrol de “modelo urbano obsoleto”

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Los grupos municipales del PSOE y del BNG de Ferrol han mostrado su rechazo este lunes a la tala de árboles en la plaza de Rosalía, una actuación que consideran injustificada y que enmarcan en una política continuada de eliminación de arbolado urbano por parte del gobierno local.

Desde el Grupo Socialista, su portavoz, Ángel Mato, ha calificado esta intervención como una nueva muestra de unas políticas medioambientales “propias de outro século”, denunciando que la actuación se llevó a cabo sin afecciones directas a viviendas ni una justificación clara que obligase a retirar los ejemplares. Además, critican que no se hayan explorado alternativas para compatibilizar la remodelación del espacio con la conservación del arbolado existente.

En la misma línea, el portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, ha censurado la decisión del gobierno local de talar la masa arbórea de la plaza, lamentando que el Partido Popular opte “unha vez máis” por eliminar árboles en lugar de preservarlos. Para los nacionalistas, esta actuación se suma a otras intervenciones recientes y supone un “atentado medioambiental incomprensible”.

Ambas formaciones coinciden en señalar la falta de información y transparencia en el proceso. Tanto socialistas como nacionalistas aseguran que la actuación está generando malestar entre los vecinos y vecinas de San Xoán, que denuncia la pérdida de zonas de sombra y espacios verdes sin haber sido informada ni consultada previamente.

El PSOE advierte de que el gobierno local está impulsando un modelo de ciudad que prioriza el tráfico rodado frente a las personas, reduciendo zonas verdes en un contexto de cambio climático que, subrayan, exige justo lo contrario. Por su parte, el BNG insiste en que Ferrol presenta un déficit significativo de vegetación urbana y defiende que los proyectos urbanísticos deben adaptarse a criterios de sostenibilidad, integrando y preservando el arbolado existente.

Ambos grupos también critican que no se haya contemplado la posible reubicación de los árboles o la adaptación del proyecto para evitar su tala, y alertan de que este tipo de actuaciones “volvan a facer saltar as alarmas” sobre la gestión ambiental del gobierno local.

Finalmente, PSOE y BNG coinciden en reclamar un cambio en el modelo urbanístico de la ciudad, apostando por la protección del patrimonio verde, el incremento de zonas de sombra y la mejora de la calidad de vida en los espacios públicos.