El gobierno de Ferrol exige “cumprir os prazos” a la empresa que ejecuta las obras de rehabilitación en el castillo de San Felipe

13 abril, 2026 Dejar un comentario 179 Vistas

La prórroga de las obras de rehabilitación en el castillo de San Felipe es un motivo de preocupación para el gobierno local, tal y como reconocía este lunes en rueda de prensa el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

La semana pasada se celebró una reunión entre la empresa adjudicataria de estos trabajos y el gobierno municipal en la cual “esixíuselles cumprir os prazos” y no alargar esta obra más tiempo del necesario.

Ante las críticas del PSOE alertando de la posible pérdida de los fondos europeos que financian esta rehabilitación, el regidor quería salir al paso afirmando que la prórroga de las obras ha sido autorizada por parte del Ministerio de Transición Ecológica “por motivos excepcionais”, de la misma manera que otras 41 intervenciones a nivel nacional que también lo solicitaron, recordando que esta crítica “a realizan os mesmos que deixaron a rúa San Francisco a piques de perder os fondos.”

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