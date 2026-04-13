El Concello de Ferrol formalizará en los próximos días el nuevo contrato del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria

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Satisfacción en el gobierno municipal tras conocer la desestimación por parte del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal) de los tres recursos presentaos por tres empresas licitadoras al nuevo contrato de servicio de recogida de basuras y limpieza viaria.

Así lo daba a conocer este lunes el alcalde José Manuel Rey Varela, en una desestimación que permite paralizar la prórroga del actual contrato y ya iniciar los trámites para la puesta en marcha del nuevo servicio, con el objetivo de que se pueda firmar a finales de este mes, con una implantación progresiva del mismo hasta finalizar este año, en la que está asegurada la subrogación de 134 trabajadores que contarán con vehículos y maquinaria de nueva adquisición.

El regidor recordaba que este contrato fuera adjudicado a la UTE Copasa-Setec por un importe de 11.290.480,72 euros/año, con una duración de diez años y, al mismo tiempo, quería agradecer el trabajo del concejal de Servicios, José Tomé y de los funcionarios municipales “que traballaron moito durante estes anos” para renovar este servicio, como también para conseguir la desestimación de estos recursos presentados ante el TACGal.

En este contrato también está incluido el mantenimiento de los arenales y los desbroces en la zona rural durante todo el año.