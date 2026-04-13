Aprobadas la dirección de obra y coordinación de salud de las obras de la fase 1 de la cubierta del estadio de A Malata

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Las obras de fase 1 de la cubierta del estadio de A Malata siguen cumpliendo trámites administrativos, con la adjudicación este lunes en la junta de gobierno local de los servicios de dirección de obra, dirección de ejecución de la obra y de coordinación de seguridad y salud.

Así lo daba a conocer en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en la que ha confirmado la adjudicación a Proyfe SL del servicio de dirección de obra y del servicio de ejecución, por un importe de 67.155 euros cada una, mientras que el servicio de coordinación de seguridad y salud ha sido adjudicado a la empresa Atenea Seguridad y Medioambiente SAU por 18.004,80 euros.

El regidor esperaba que en las próximas semanas pudieran empezar las obras de esta primera fase, que corresponde al 85% de la cubierta, dotada de 3,2 millones de euros a la empresa Ogmios Proyecto SL, debido que el 15% restante todavía está en proceso de licitación al ser la fase 2 debido a su proximidad con la carretera, que conllevó a tener un permiso por parte de la Demarcación de Carreteras del Estado.

Una de las principales inquietudes entre los aficionados del Racing de Ferrol son estas obras durante la temporada. Para compatibilizar estos trabajos con la competición, José Manuel Rey Varela daba a conocer que en los próximos días mantendrán una reunión con las empresas adjudicatarias, la concejalía de Urbanismo y el club para dictaminar la zona de inicio de las mismas, con el objetivo de intentar tener la cubierta finalizada antes del inicio de la competición en la próxima temporada.