Finalizó la gala de «O Talentiño», en Ferrol, con matrícula de honor

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La gala final de la cuarta edición de O Talentiño se celebró este domingo, día 12 de abril, en el Teatro Jofre, convirtiéndose en un rotundo éxito de participación y público. El evento, que cuenta con respaldo del Ayuntamiento de Ferrol y con la colaboración del Campus Industrial de Ferrol de la Universidade da Coruña puso el broche final la edición de este año del certamen juvenil que busca dar visibilidad al talento artístico de chicos y chicas de entre 8 y 18 años y que, por primera vez, se abría a toda la provincia de A Coruña, ampliando así su alcance y participación. En esta ocasión llegaron a la final 14 jóvenes de los 125 participantes que participaron en esta edición.

La velada, presentada por Joaquín Enríquez, comenzó con una espectacular apertura al frente de Cherries, ganadoras de la edición 2025, que llenaron el escenario de energía desde el primer momento. A lo largo de la gala, el público pudo disfrutar también de las actuaciones de Sofía Hernández y Paula Seoane, ganadoras de la pasada edición, que emocionaron con un delicado dúo de piano y voz interpretando “Hymne à l’amour” de Celine Dion.

Otro de los momentos más aplaudidos de la noche llegó de la mano del Mago Simón, ganador de 2025, quien sorprendió con un truco de magia realizado en directo con el propio presentador, generando una gran complicidad con el público asistente.

El espectáculo contó con la participación de los finalistas en las diferentes categorías —vocal, instrumental, danza urbana, danza lírica y variedades—, demostrando el alto nivel artístico alcanzado en esta edición.

El jurado estuvo compuesto por Lucía Pérez, Xabier Vizcaíno, Eva Faraldo y el dúo Caamaño & Ameixeiras. Sabela Caamaño y Antía Ameixeiras, también recibieron el aplauso de los asistentes porque colaboraron no solo como jurado sino también premiaron a los asistentes con su voz y su acordeón cromático y el violín.

En el apartado de premios, los ganadores de cada categoría recibieron 300 euros, así como la oportunidad de actuar en el programa de la TVG “Quien anda ahí?”, además de entradas para un parque multiaventura y obsequios del Campus Industrial de Ferrol de la Universidade da Coruña .

Como novedad destacada, se entregó un premio especial enfocado en la promoción de la lengua y cultura gallegas que, gracias a la colaboración de la firma gallega Animosa, incluyó un lote de productos de la marca para sus ganadores.

La gala contó también con una amplia representación institucional, entre la que se encontraban el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; Ana Ares, vicerrectora del Campus Industrial de Ferrol de la Universidade da Coruña; el teniente de alcalde Javier Díaz; y las concejalas Ana Lamas (PSOE), María do Mar López (BNG) y Nerea Purriños (FeC).

Cerró el acto el alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela, con unas palabras de felicitación a los ganadores de este año y destacó el talento de todos los participantes durante la gala .»O Talentiño es una demostración superlativa del talento que existe en nuestra ciudad y en la provincia y estos nuevos artistas merecen brillar en este incomparable escenario”, afirmó el regidor. Asimismo, Rey Varela agradeció la labor realizada por el jurado, y el presentador, Joaquìn Enríquez.

FINALISTAS Y PREMIADOS

Entre los catorce finalistas que participaron en la gala se otorgaron los primeros premios de las distintas categorías.

En la categoría de Vocalistas, participaron Elsa Martínez Montero (Ferrol), Antía Barona Piñón de Narón (primer premio) y Sebas Allones Dans (Camelle – Camariñas).

En la categoría de Instrumentistas, compitieron el grupo de acordeonistas “Cuarteto de Salitre” (A Coruña), Jacobo Nieto López al violoncello, de Ferrol (primer premio) y Brais Pardo Alvarado con su batería (Miño).

En Danza Urbana, los seleccionados eran “Cookies”, de Narón (primer premio), Sara Ferreiro Lagoa (Narón) y el grupo “Jockers” (As Pontes).

En la categoría de Danza Lírica, las finalistas eran Martina Seoane Cela, de Ferrol (primer premio) y Laura Alonso Mateos (A Coruña).

Finalmente, en la categoría de Variedades estuvieron “As Regueifeiras Miúdas” , de Santiago de Compostela y Narón (primer premio), “Netas de Cassandra” que realizaron una performance y baile tradicional galego (Cedeira) y el teatro musical del grupo “El Laboratorio” (A Coruña).

La mención especial a la promoción de la lengua y de la cultura gallegas se le otorgó asimismo a “As Regueifeiras Miúdas” .

Cerró el acto el alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela, con unas palabras de felicitación a los ganadores de este año y destacó el talento de todos los participantes durante la gala .»O Talentiño es una demostración superlativa del talento que existe en nuestra ciudad y en la provincia y estos nuevos artistas merecen brillar en este incomparable escenario”, afirmó el regidor. Asimismo, Rey Varela agradeció la labor realizada por el jurado, y el presentador, Joaquín Enríquez.

Con esta gala final, O Talentiño se reafirma como una plataforma clave para el impulso del talento nuevo en Galicia, en un escenario emblemático como el Teatro Jofre y con una respuesta del público que confirma el crecimiento y consolidación del certamen.

