El BBCA masculino firma un sólido triunfo tras el parón de Semana Santa

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El Club Baloncesto Costa Ártabra regresó a la competición tras el parón de Semana Santa con una convincente victoria por 71-62 ante Maristas, en un encuentro en el que los departamentales ofrecieron una de sus mejores versiones de la temporada. El técnico Carlos Cotovad pudo contar, por primera vez en la campaña, con la totalidad de su plantilla, un factor que se dejó notar sobre la pista del pabellón Javier Gómez Noya, de Caranza, que volvió a registrar una gran entrada.

El choque comenzó con dominio visitante. Maristas, haciendo honor a su condición de colíder y equipo más anotador de la categoría (81,75 puntos por partido), sorprendió con un arranque fulgurante (0-7 en poco más de un minuto). Sin embargo, la reacción local no se hizo esperar y, con intensidad defensiva y mayor acierto, los ártabros lograron equilibrar el marcador en un primer cuarto muy igualado que finalizó con un ajustado 19-21.

En el segundo periodo, Maristas volvió a mostrarse más acertado en los primeros compases, pero el Costa Ártabra encontró en la defensa su mejor argumento. La presión sobre el ataque coruñés fue creciendo con el paso de los minutos, permitiendo a los locales remontar y marcharse al descanso con una ligera ventaja (36-34), pese a no estar especialmente finos en ataque.

Tras el paso por vestuarios, el guion del partido se mantuvo. La solidez defensiva del conjunto local marcó la diferencia, manteniendo siempre la iniciativa en el marcador. Aunque Maristas respondió a cada intento de escapada, la falta de acierto ofensivo impidió a los visitantes romper el encuentro, cerrándose el tercer cuarto con un 55-49 favorable al Costa Ártabra.

El último periodo resultó definitivo. Un contundente parcial de 12-0 de los locales, basado en una defensa asfixiante, dejó sin respuesta a Maristas, que no logró anotar hasta restar 5:19 para el final. Solo una ligera relajación en los minutos finales, acompañada de algunos errores evitables, impidió que la diferencia fuese aún mayor.

En el apartado individual, destacaron Rivas, con 17 puntos, y Mario, con 12, bien secundados por Isma y Fuertes, ambos con 10 puntos. También anotaron Brais (4), André (2), Unai (6), Pita (2), Pelayo (2), Pevi (4) y Diatta (2), mientras que Davis no sumó en el apartado anotador.