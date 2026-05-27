Margarita Robles felicitó en Ferrol a las dotaciones de las fragatas desplegadas en el sur de Chipre

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(Gráficas Rubén Somonte-mde)-La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha felicitado en Ferrol a las dotaciones de las fragatas ‘Cristóbal Colón’ y ‘Méndez Núñez’ por papel clave en el despliegue realizado en el sur de Chipre.

La reunión, mantenida a puerta cerrada y sin convocatoria previa de medios de comunicación, en las nuevas dependencias de la 31 Escuadrilla de Superficie, sirvió para que Robles conociese de primera mano las incidencias de la operación, así como para transmitir su agradecimiento a los militares por la labor realizada en el marco de las misiones de vigilancia y disuasión de la Alianza Atlántica en una zona de especial tensión geopolítica.

«La aportación española a la seguridad y la estabilidad, así como nuestro compromiso con cualquiera de las misiones de mantenimiento de la paz, están fuera de toda duda», ha remarcado Robles.

El acto, de carácter restringido, al que asistieron los comandantes de los dos buques, los capitanes de fragata, Gabriel Pita da Veiga Subirats y Jaime Muñoz-Delgado Pérez, y el Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, el capitán de navío Jesús González-Cela Franco, se centró en valorar el desarrollo de la misión y el estado operativo de las unidades tras su regreso a la base de Ferrol.

Posteriormente la ministra, que estuvo acompañada por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro Sánchez; el jefe del Gabinete Técnico del Ministerio de Defensa, almirante Gonzalo Villar Rodríguez; el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol; y otros altos mandos de la Armada, se trasladó a la zona de muelles y a bordo de la «Méndez Núñez» ha agradecido el trabajo, la responsabilidad y la profesionalidad de las dotaciones de las fragatas, a las que saludó, que estuvieron realizando su labor de apoyo al portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ durante algo más de dos meses.

«Ferrol, Galicia y toda España tienen sobrados motivos para sentirse orgullosos de todos ustedes y de la Armada«, ha afirmado la ministra de Defensa.

En este sentido, ha indicado que actualmente es un momento internacional «muy difícil», en el que las Fuerzas Armadas españolas demuestran «estar, sobradamente, a la altura, allá donde se requiere su presencia»

Las fragatas ‘Cristóbal Colón’ y ‘Méndez Núñez’ pertenecen a la 31 escuadrilla de superficie, que cuenta con 1.300 personas, dos buques de aprovisionamiento –‘Patiño’ y ‘Cantabria’– y cinco fragatas de la clase ‘Álvaro de Bazán’.

El despliegue aliado en el Mediterráneo Oriental tiene como objetivo reforzar la seguridad de Chipre y garantizar la estabilidad en la región, en coordinación con los socios de la OTAN.

