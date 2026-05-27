«No hemos sido capaces de construir un equipo; la temporada ha sido decepcionante».(Álex Vázquez, Racing de Ferrol)

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M. V. El director de fútbol del Racing, Álex Vázquez, compareció al mediodía de este miércoles, día 27 de mayo, mediodía en la sala de prensa del Estadio de A Malata para hacer una valoración de la temporada recién finalizada, siendo muy autocrítico. A mayores, dejó también algunas pinceladas sobre la nueva temporada, asegurando que el entrenador del equipo se conocerá esta misma semana. Además, muy pronto habrá noticias sobre un posible acuerdo de colaboración con la UD Somozas.

Sin paños calientes ante la mala temporada del equipo

Comenzó la comparecencia Álex Vázquez reconociendo que la temporada había sido, «decepcionante y muy dura, ha sido un cúmulo de circunstancias y yo soy el máximo responsable». «No hemos sido un equipo». «Hemos aprendido que tenemos que respetar la categoría; en algunos momentos no lo hemos hecho, nos ha faltado humildad».

En relación a su trabajo a la hora de confeccionar el equipo y de tomar las decisiones importantes, que en esta ocasión compareció sin la compañía de su adjunto Diego Rivas; no tuvo reparos en reconocer que «hemos tomado decisiones muy desacertadas, en el mercado invernal no hemos sido capaces de darle al equipo lo que necesitaba». «En alguna toma de decisiones me he traicionado un poco y no he sido fiel a mí mismo, pero estoy seguro de que eso va a cambiar de cara a la próxima temporada».

El nuevo entrenador se conocerá esta semana.

Anunció Álex Vázquez que «la decisión más importante, que es la del nuevo entrenador del equipo, se conocerá esta semana. Estamos trabajando en un perfil de entrenador joven, valiente y trabajador Una persona con hambre y energía, que valore el club al que se va a incorporar». Una vez decidido el nuevo entrenador, se continuará con el trabajo sobre la nueva plantilla. Lo que es seguro es que cuentan con contrato en vigor los siguientes jugadores: Lucás Díaz y César Fernández (porteros), Migue Leal, Pujol, Chema y Saúl (defensas), David Carballo y Azael (centrocampistas), así como Álvaro Juan y Azkune (extremo y delantero). Que estos jugadores tengan contrato no significa que todos ellos van a seguir, se está trabajando en alguna rescisión de los mismos. Por otra parte, dos de los jugadores más destacados del curso, el lateral izquierdo Álvaro Ramón y el centrocampista, Fabio Rodríguez, cuentan con una propuesta de renovación por parte del club. El Director de Fútbol dejó en el aire, supeditadas a las conversaciones con el nuevo técnico, las posibilidades de ofrecer más ofertas de renovación a los jugadores de esta pasada temporada. También está en el aire la posible participación del club en la Copa Federación, la cual podría dar acceso a la Copa del Rey.

Ciudad deportiva y posible convenio con la UD Somozas

Reconoció Álex Vázquez que «estamos ya casi tocando la posibilidad de que la Ciudad Deportiva sea algo real. Una infraestructura que hará que mejore el rendimiento de todos nosotros y que será un valor añadido». Espero que pronto podramos estar trabajando allí».

Otra de las novedades comentadas en la rueda de prensa es una más que posible colaboración con la UD Somozas. A ese respecto, Álex Vázquez comentó que «desde que llegamos aquí en junio del año pasado, uno de los objetivos era el de tener un filial para corregir el error de no poder dar la salida necesaria a los jugadores de nuestra cantera. Sobre ese particular hemos trabajado mucho durante este año, y en las próximas horas o en los próximos días podremos comunicar de una manera más concreta los avances en este sentido». Todo apunta a que la UD Somozas y el Racing estrecharán mucho los lazos, aunque habrá que esperar un poco más para conocer los términos del acuerdo.

Nuevo objetivo: Construir un equipo que permita al Racing competir con los mejores.

No quiso echar balones fuera Álex Vázquez de cara a una nueva temporada, donde afirmó sentirse «fuerte, capacitado, con energía para seguir adelante» tras haber aprendido mucho esta temporada. «A la afición no puedo pedirle que confíe, porque para que confíen en uno hay que demostrar, y no, no he podido demostrar nada. Pero estoy seguro de las decisiones que vamos a tomar y creo que vamos a ser capaces de hacer las cosas bien. El objetivo, tanto por presupuesto como por historia, será el de ser capaces de construir un equipo que permita al Racing competir con los mejores equipos de la categoría».

Son días y semanas muy importantes para el futuro del Racing, tanto en lo deportivo como en lo social, ya que, a tenor de las declaraciones del director de fútbol, en los próximos días habrá noticias muy destacadas desde La Malata.