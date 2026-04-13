A V Olimpíada Robótica da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol reúne a máis de 140 estudantes de secundaria

Máis de 140 estudantes de ESO de distintos puntos das provincias da Coruña e de Lugo participan, este venres 17 de abril, entre as 09:30 e as 14:00 horas, na V Olimpíada Robótica que organiza a Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF). O torneo terá lugar no Pavillón Municipal de Esteiro e o acto de entrega de premios, previsto para as 13:30 horas, no Salón de Actos Concepción Arenal do Campus Industrial de Ferrol.
O profesor da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), Esteban Jove, coordinará o campionato. Nesta V Olimpíada Robótica participa alumnado de secundaria do IES Saturnino Montojo, do IES Ricardo Carvalho Calero e do Colexio Tirso de Molina de Ferrol, do IES As Telleiras de Narón, do IES Fin do Camiño de Fisterra, do CPR Fonteboa de Coristanco e do IES Perdouro de Burela.
Ao longo da mañá, o estudantado participante, divido en 33 equipos – 8 na Categoría Promesas (1º e 2º da ESO) e 25 na Categoría Elite (3º e 4º da ESO) – terá que superar tres retos: un segue liñas con obstáculos, a proba do
“barrendeiro” e unha competición de sumo. Entregaranse 12 premios, dous por cada un dos retos propostos e por categoría, así como outros 2 galardóns especiais a aqueles equipos que obteñan a maior puntuación global nas tres
probas, correspondendo un á Categoría Promesas e outro á Elite.
Na proba do segue liñas, o robot debe seguir unha traxectoria impresa e salvar aqueles obstáculos que se impoñan no seu camiño. No “barrendeiro”, o alumnado terá que empregar algoritmos similares aos que usan as aspiradoras
ou as máquinas de cortar o céspede e barrer todos os obxectos do taboleiro.
Por último, na competición de sumo, os equipos medirán as súas forzas nun cara a cara no que deberán expulsar ao robot contrario do taboleiro de xogo.