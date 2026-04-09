El Museo Naval de Ferrol será el depositario del cuadro «La Naval de Filipinas» de Ferrer-Dalmau

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Diego Castillejo, español-filipino y residente en Manila por motivos laborales, donde es CEO de Indra Group y presidente de la Cámara de Comercio de España en Filipinas, dejó en depósito en el Museo Naval, en Madrid, el cuadro “La Naval de Manila”, de Augusto Ferrer-Dalmau, pintura que muy en breve llegará a Ferrol, y cuyo destino será el Museo Naval de la ciudad departamental.

El acto celebrado en Madrid estuvo presidido por el Almirante Director del Instituto de Historia y Cultura Naval, el vicealmirante ferrolano Enrique Torres Piñeyro, y contó con la asistencia del Director del Museo Naval, el capitán de navío, también ferrolano, Juan Escrigas Fernández, así como de un grupo de invitados de Diego Castillejo.

«La Naval de Manila»

Diego Castillejo explicó que la obra representa un hito de la historia naval española ocurrido en Filipinas a mediados del s. XVII y que, poco conocido, tuvo una gran importancia al favorecer la permanencia de las islas bajo control español durante 250 años.

Se refirió a la victoria de los marinos españoles sobre una flota holandesa muy superior (16 galeones holandeses por solo 4 españoles), acontecida el 7 de octubre de 1646, festividad de la Santísima Virgen del Rosario, y que logró evitar la invasión protestante de Filipinas.

Esta victoria, conocida en la historia como «La Naval de Manila«, se atribuyó a la intercesión de la Virgen del Rosario, proclamada después Patrona Universal de las Islas Filipinas y venerada en la Iglesia de Santo Domingo de Manila.

El Director del Museo Naval, CN Juan Escrigas, expresó su satisfacción al señalar que tanto el Museo Naval de Madrid como los de Cartagena y San Fernando cuentan con obras de Augusto Ferrer-Dalmau, y que “La Naval de Manila” irá al Museo Naval de Ferrol donde será exhibido.

«El cuadro ya está embalado y se firmó la documentación para el traslado a Ferrol» señalaba el ferrolano Juan Escrigas a Galicia Ártabra.

El traslado de la obra «La Naval de Manila», de Augusto Ferrer-Dalmau, al Museo Naval de Ferrol representa un hito de gran valor para la institución y para el patrimonio cultural de la ciudad.

La presencia de piezas de Ferrer-Dalmau suele actuar como un reclamo importante para visitantes, lo que impulsa el dinamismo cultural del barrio de la Magdalena y del Arsenal de Ferrol.

Este tipo de incorporaciones refuerzan la identidad de Ferrol como ciudad de la Ilustración y su estrecho vínculo con la Marina Española.