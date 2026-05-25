Actividades de la Armada en Ferrol con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas

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Con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, la ciudad de Ferrol acoge una serie de eventos culturales, deportivos y divulgativos, al objeto de proporcionar a los ciudadanos un mayor conocimiento del trabajo que realizan los miembros de la Armada y que permita estrechar lazos con la sociedad a la que sirven.

La celebración del Día de las Fuerzas Armadas se remonta al año 1978. Este año los Actos Centrales, presididos por SS.MM. los Reyes, tendrán lugar en Vigo el próximo sábado 30 de mayo. A nivel nacional, se han organizado diversas actividades complementarias como eventos de encuentro entre ciudadanos, civiles y militares.

El Ministerio de Defensa ha preparado un sitio web con información ampliada sobre los actos y actividades con distintas secciones con el siguiente contenido: vídeos, galería fotográfica, efemérides y aniversarios, curiosidades y Dossier de prensa. https://www.defensa.gob.es/diadelasfuerzasarmadas/

Programa de actividades en Ferrol

En los distintos centros y dependencias de la Armada en Ferrol se desarrollará una serie de actividades que incluirán la celebración de jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas, exposiciones de material, así como bautismos de mar a grupos previamente concertados y también competiciones deportivas que han comenzado este pasado sábado 23 de mayo y se extenderán hasta el sábado 06 de junio.

El calendario previsto por unidades y actividades con detalle de fechas y horarios se encuentra en el siguiente enlace:

ACTIVIDADES FERROL DIFAS 2026