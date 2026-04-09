Rey Varela, Diego Calvo y Pablo Prieto visitan las obras de FIMO de la ‘Cidade do Deporte’

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Ferrol continúa dando pasos firmes hacia la consolidación de la ‘Cidade do Deporte’, un ambicioso proyecto que transformará antiguos espacios en desuso en un moderno complejo deportivo al servicio de la ciudadanía. Durante una visita realizada este jueves a las obras que se están realizando en FIMO y más en concreto al pabellón 5, el alcalde José Manuel Rey Varela, el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, y el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, comprobaron el buen ritmo de los trabajos.

El regidor ferrolano destacó la relevancia de esta actuación, subrayando que se trata de “un proyecto clave para la práctica del deporte en nuestra ciudad y en Galicia”. Rey Varela puso en valor la colaboración institucional y agradeció el respaldo de la Xunta, que financia el 50% de una inversión que supera los cinco millones de euros destinados a la recuperación y adecuación de las instalaciones.

El alcalde incidió en que las obras avanzan de forma positiva y que “muy pronto los niños, las niñas y los clubes de la ciudad podrán disfrutar” de estos espacios. Asimismo, remarcó la importancia de la cooperación con la Real Federación Galega de Fútbol, que contará con instalaciones para desarrollar su actividad y seguir impulsando el deporte base.

Por su parte, Pablo Prieto aseguró que “Ferrol, la ciudad del deporte, ya es una realidad”, destacando que el complejo será un referente en Galicia por su ubicación y características. El presidente federativo elogió la implicación del Concello y de la Xunta, y subrayó que el municipio es un colaborador habitual en la organización de eventos deportivos, tanto autonómicos como internacionales.

En la misma línea, Diego Calvo puso en valor la transformación integral del espacio, recordando que durante años permaneció en estado de abandono, tras la compra de las instalaciones por parte del Concello de Ferrol en el primer mandato de José Manuel Rey Varela. “No es solo una recuperación, es una transformación”, afirmó, destacando que el proyecto permitirá dar cabida a múltiples disciplinas deportivas, desde fútbol sala hasta baloncesto, lucha o patinaje.

El conselleiro avanzó además que uno de los pabellones podría estar listo para la próxima temporada, mientras continúan las actuaciones en otras áreas del complejo. La iniciativa incluye también la creación de zonas verdes y la mejora del entorno, conectando estas instalaciones con otros equipamientos deportivos de referencia en la ciudad.

Con este proyecto, Ferrol refuerza su apuesta por el deporte como eje de desarrollo social y comunitario, con el objetivo de ofrecer infraestructuras modernas y accesibles para todo el tejido deportivo de la comarca.