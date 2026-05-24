Emotiva despedida a la Bandera, en Ferrol, por parte del general García Ortiz, al cesar como Cmte de la FUPRO

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En la mañana de este jueves, día 22 de mayo, se celebró en la plaza de Armas del Cuartel de Dolores, base del Tercio del Norte de Infantería de Marina, el acto de Despedida de la Bandera por parte del General Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, Manuel García Ortíz, al cesar al frente de esa importante Fuerza de la Armada cuyo cuartel general se encuentra en Ferrol. Y al marchar destinado en comisión de servicios a Estados Unidos.

Entre los muchos asistentes se encontraban la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros; el comisario jefe de la Policia Nacional Galicia, Pedro Pacheco Carrasco; la concejal de seguridad del ayuntamiento de Ferrol, María del Carmen Pieltain; la vicerrectora del Campus Industrial de Ferrol, Ana Isabel Ares; el jefe de la Policía Local, José Antonio Chao; la comisaria jefe de la Policía de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa Nalda; el Jefe Superior de la Policía Autonómica, Jorge Manuel Rubal Pena así como directivos y representaciones de entidades y asociaciones culturales, deportivas y familiares, así como la esposa y dos hijas del general García Ortiz.

Asimismo asistieron al acto el Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra, general Marcial González Prada, con base en A Coruña; el general Jefe de la XV Zona de la Guardia Civil, Miguel Ángel González Arias; el Delegado de Defensa en Galicia, capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena; el Comandante del mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima y comandante naval de Ferrol y Coruña, cf José M. de Mata Hervás; comandante Aéreo y de Tierra. Estaban también el almirante (r) Ignacio Frutos Ruiz y el contralmirante (r) Antonio Pintos Pintos, así como los comandantes-directores de las Escuelas de Especialidades de la Armada Esengra y “Antonio de Escaño” CF José M. Faraldo Sordo y Jaime Boloix Tortosa; distintos comandantes de buques y dependencias; representaciones del Ejército de Tierra y Guardia Civil y de “Amigos de la Infantería de Marina”.

INICIO DEL ACTO

A las doce menos diez de la mañana se incorporó a la Fuerza que estaba formada en la plaza de Armas, al mando del teniente coronel Andrés Ignacio Torres López, la Bandera Nacional, mientras la Unidad de Música al mando del comandante Luis García Cortizas interpretaba el Himno Nacional y todos los asistentes permanecían en pie.

A las doce horas hizo acto de presencia el general Manuel García Ortiz que fue recibido por el coronel del Tercio del Norte de Infantería de Marina, Antonio Palmero Romero, y al que se le rindieron los honores de ordenanza mientras la UM interpretaba la “Marcha de Infantes«.

Seguidamente el general, a los sones de la marcha «General García Ortiz» pasó revista a la Fuerza compuesta por una escuadra de gastadores, la Unidad de Música y compañías, y posteriormente saludó a las autoridades civiles y militares.

Tras la entrega de banderines a las Compañías se dió lectura al currículum del GEPROAR.

Un momento emotivo fue el del momento en el que el general García Ortiz se acercó hasta la formación, saludando, descubriéndose y besando, emocionado, la Enseña Patria de la que se despedía.

PALABRAS DEL GENERAL GARCÍA ORTIZ

Tras agradecer la presencia de los asistentes el General Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada comenzó unas palabras señalando que » El día 2 de septiembre de 2022 asumí el mando de la Fuerza de Protección de la Armada con la ilusión de volver a la Fuerza, nuestra razón de ser, donde he pasado la mayor parte de mi carrera militar, y donde los soldados de la mar podemos disfrutar de forma más plena nuestra vocación.

Y lo hice consciente de asumir el Mando de unidades herederas de una historia gloriosa, la que nos ha llevado a

ser lo que somos los Infantes de Marina».

El Tercio Norte, lealtad, compromiso y dedicación

«Qué mejor escenario para recordar este ejemplo que este hermoso edificio que es el Quartel de Nuestra Señora de los Dolores, entregado a los Batallones de Marina en 1771. Un acuartelamiento que lleva más de 250 años ininterrumpidos dedicados a la misma labor. Resulta imposible estudiar la historia del Cuerpo de Infantería de Marina sin detenerse a valorar la historia del Tercio del Norte. Sus infantes formaron parte del origen de las otras dos fuerzas de nuestro Cuerpo, el Tercio de Armada y la Fuerza de Guerra Naval Especial.

Como General Comandante de la Fuerza de Protección siempre me he sentido confiado, consciente de que, para

llevar a cabo nuestras tareas, dispongo del más valioso de los recursos: vosotros, los hombres y mujeres de esta

Fuerza, hoy representados por los Comandantes de mis unidades subordinadas, sus Suboficiales Mayores y sus

guiones.

En este mi último acto como vuestro General, os quiero agradecer vuestra lealtad, compromiso y dedicación. Habéis cumplido escrupulosamente con las normas de aplicación en el desarrollo de los cometidos que tenemos asignados, siendo conscientes de que, en muchos casos, sois la primera imagen, y puede que única, de la Infantería de Marina, y por ende de la Armada, ante el resto de las Fuerzas Armadas y ante la sociedad civil.

Se refirió a que «la imagen que de nosotros tiene el resto de las Fuerzas Armadas en particular y la sociedad

española en general es de admiración y respeto» indicó que «En este punto, quiero expresar mi orgullo y gratitud a los compañeros de la Fuerza de Protección que están desplegados en Rumanía, a los embarcados en los Buques de Acción Marítima Furor y Rayo y en la Fragata Canarias realizando vigilancia de los espacios de soberanía y de interés y contribuyendo con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en aguas del Estrecho, del Golfo de Guinea y en la Operación Atalanta».

Profesionalidad, generosidad en el esfuerzo y disponibilidad

En relación a alcanzar» la excelencia en el desempeño de nuestros cometidos, no habría sido posible sin vuestra

profesionalidad y generosidad en el esfuerzo. Os exhorto a continuar en esta línea y os pido que apoyéis a mi sucesor con la misma disciplina, lealtad y dedicación que lo habéis hecho conmigo.

Refrendando el Tercer Mandamiento de nuestro Decálogo, habéis demostrado vuestra permanente disponibilidad para afrontar con valor, abnegación y espíritu de Servicio cualquier misión que se os ha encomendado. Abnegación y espíritu de Servicio que nos llevan a anteponer el bien del equipo a nuestros intereses personales y transforman la profesión de las armas en nuestra vocación, en un modo de vida basado en nuestros valores que honra y perpetúa la herencia recibida de nuestros predecesores.

Y llevar este modo de vida no sería posible sin vuestras familias. Ellas son el sustento de vuestra actividad diaria, las que sufren vuestras ausencias. No sería justo no apreciar el verdadero valor de los que, de forma callada y altruista, siempre nos apoyan incondicionalmente. Por ello, os pido que les trasladéis mi más profundo reconocimiento y gratitud, porque, sin ellas, no sería posible llevar a cabo nuestros cometidos de forma eficaz».

Espíritu de Cuerpo

«Hoy es un día para ensalzar nuestro Espíritu de Cuerpo que, basado en el compañerismo, nos une a todos los

infantes de marina, entre los que por supuesto incluyo a los compañeros de otros Cuerpos de la Armada y personal civil que forman parte de nuestras unidades.

Espíritu de Cuerpo, que nos identifica y cohesiona, que debemos experimentar y mantener día a día, siguiendo

nuestro código de conducta, respetando la dignidad del compañero, haciendo que su trabajo, dedicación y entrega al Servicio nos importen y formen parte de nuestro proyecto vital. Todo logro es realmente auténtico cuando pertenece al equipo, cuando es fruto de anteponer el “nosotros” al “yo”.

Compañerismo, vinculación más fuerte que la amistad, que he tenido el privilegio de vivir y disfrutar a lo largo de toda mi trayectoria profesional. Y lo he hecho desde mis primeros pasos como infante de marina, formando parte del curso XXXVIII de especialistas. Y con mi grupo de hermanos de la Escuela Naval Militar, la Brigada de 1990.

Dos grupos increíbles, cuyo aliento he sentido siempre. Compañerismo que también se constata con la presencia de compañeros Retirados y Veteranos, a los que debemos el respeto y consideración que merecen su dedicación y

servicios prestados. Obligación que, sin duda, contribuye a conservar y transmitir el historial, tradiciones y símbolos de nuestras unidades, fomenta el espíritu de unidad y refuerza nuestras virtudes militares. Muchas gracias por vuestro ejemplo».

El general García Ortiz agradeció «a todos mis jefes y, muy especialmente, a mis subordinados, por todo lo que me han enseñado y por el inestimable apoyo que me han prestado desde que inicié mi singladura en la Armada hace ya algunos años».

Ferrol

«Hace casi cuatro años llegué con mi familia a Ferrol ilusionado con la oportunidad que se nos ofrecía de disfrutar de esta ciudad tan vinculada a la Armada desde hace ya tres siglos. Hemos disfrutado (y sufrido) con el Racing, nos hemos enamorado del Baxi, O Parrulo, de las Pepitas y hemos sentido su Semana Santa. Muchas gracias a todos los ferrolanos por el cariño con que hemos sido acogidos y hacernos sentir en casa. Una casa a la que tenemos claro que vamos a volver porque “Ferrol mola”. Así que no me puedo despedir de Ferrol, prefiero decir: “marcho que teño que marchar”.

La familia

«Por último, hoy creo que es el mejor día para expresar públicamente mi reconocimiento a mi familia por su

constante apoyo, y, muy especialmente a ti Mamen, por compartir conmigo tu vida y por tu callado sacrificio para que yo haya podido desarrollar mi vocación de forma tan plena. Y el recuerdo a mi padre Félix y mi madre Carmen, a los que hoy siento más cerca que nunca, que me inculcaron valores como la honradez, la constancia, el esfuerzo y la importancia de llevar a cabo nuestras responsabilidades con exactitud y acierto todo cuanto se debe hacer, tanto en tu vida personal como profesional, como ellos siempre decían: hay que hacer todas las cosas como Dios manda».

A la Virgen el Carmen y a San Juan Nepomuceno

«Para finalizar, pido a nuestra Patrona, la Virgen del Carmen, a la que toda mi vida he guardado especial

devoción ya que he tenido la suerte de tenerla muy cerca en mi barrio de Las Callejuelas de la Isla de León, así como a nuestro Patrono, San Juan Nepomuceno, que os iluminen y os guíen en vuestro día a día para mantener al Tercio del Norte en el puesto de prestigio que le corresponde.

Y no veo mejor forma de concluir este Acto que pidiéndoos que, con el orgullo de ser Armada vistiendo la franja grana partida y las sardinetas, unáis vuestras voces a la mía para, al unísono, gritar nuestro lema, el de la Infantería de Marina más antigua del mundo: ¡VALIENTES POR TIERRA Y POR MAR!», que fue contestado por todos los presentes.

Terminadas estas sentidas palabras se dió lectura al segundo mandamiento del Decálogo del Infante de Marina e interpretando la Unidad de Música la Marcha Heroica, cantada por los asistentes.

Tras la retirada de la retirada de la Bandera Nacional el acto finalizó con el desfile de la Fuerza.