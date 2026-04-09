Neda reabrirá la oficina de turismo en temporada alta con el apoyo provincial

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Neda recibirá una subvención de la Diputación Provincial de A Coruña en 2026 para abrir al público durante la temporada alta la oficina de turismo municipal, ubicada junto al albergue de peregrinos del municipio. La administración local acaba de confirmar una subvención de 11.000 euros para este fin.

El Ayuntamiento será uno de los 54 municipios que se beneficiarán de la convocatoria de subvenciones para municipios o grupos de municipios con menos de 50.000 habitantes. Neda recibirá una ayuda ligeramente superior a la del año anterior para financiar “servicios profesionales independientes para la oficina de información turística”.

Este servicio es fundamental para impulsar la promoción del municipio, mejorar la información que reciben los turistas en destino y optimizar la atención a los miles de peregrinos que eligen el Camino Inglés que lleva a Santiago. Un grupo que ha seguido creciendo durante las últimas campañas.

Durante el año 2025, un total de 2.831 personas pasaron por el punto de atención al visitante municipal, que cerró a mediados de octubre. El 62% de quienes se acercaron al puesto en busca de información sobre recursos y servicios eran usuarios del albergue público. Según figura en la convocatoria, la oficina debe permanecer abierta durante un mínimo de cuatro meses.