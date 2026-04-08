Continúa el pintado de la señalización horizontal en Caranza

8 abril, 2026 Dejar un comentario 184 Vistas

Pintado del paso de peatones del mercado municipal de Caranza | Concello de Ferrol

El Concello de Ferrol continúa estos días con los trabajos de pintado de la señalización horizontal en los viales de titularidad municipal, centrando actualmente las actuaciones en el barrio de Caranza.

El concejal de Servicios y Obras, José Tomé, informó de que este miércoles la empresa adjudicataria ha estado trabajando en el pintado de pasos de peatones en la avenida de Castelao, dentro de un plan más amplio de mejora de la seguridad vial en la ciudad.

Las intervenciones se extenderán progresivamente a otros barrios como Esteiro, Ferrol Vello, Canido, Ensanche «A», Ensanche «B», Santa Mariña, San Xoán-Bertón, Catabois y Santa Icía, con el objetivo de renovar y reforzar la señalización existente.

El plan incluye la reposición de líneas discontinuas y de borde, el pintado de marcas en zig-zag, delimitación de plazas de aparcamiento, cebreados, pasos de peatones e isletas. Asimismo, se renovarán elementos como flechas de dirección, señales de stop, ceda el paso, limitaciones de velocidad y plazas adaptadas.

José Tomé recordaba que se destinan a estos trabajos una inversión total de 544.725,27 euros, con el objetivo de mejorar la seguridad tanto de peatones como de conductores en Ferrol.

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