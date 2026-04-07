El Concello de Ferrol defiende el refuerzo de personal en Cultura frente a las críticas del PSOE

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El gobierno local de Ferrol ha respondido a las críticas del PSOE realizadas este martes en relación con una supuesta falta de personal en el área de Cultura, asegurando que la situación actual dista “moito da realidade” descrita por los socialistas.

Desde el gobierno municipal recuerdan que, al inicio del presente mandato, la concellería de Cultura presentaba una importante carencia de recursos humanos, hasta el punto de no contar “nin sequera con personal administrativo”. Asimismo, subrayan que durante el anterior mandato este departamento asumía también la gestión de Deportes, lo que incrementaba notablemente la carga de trabajo.

En este sentido, destacan que en la actualidad el área de Deportes dispone de su propio personal administrativo, lo que ha permitido reorganizar y mejorar la estructura de ambos servicios.

El gobierno local pone en valor el refuerzo realizado en Cultura en los últimos años, indicando que el servicio cuenta actualmente con una jefatura de servicio, una jefatura de sección y tres administrativos, a los que se sumará próximamente una nueva incorporación. Además, avanzan que se cubrirá la vacante de la jefatura de negociado tras una reciente jubilación.

En lo que respecta a la biblioteca municipal, el Concello señala que también se han producido mejoras en la dotación de personal. Así, detallan que anteriormente el servicio disponía de cuatro ayudantes, dos auxiliares y tres oficiales, mientras que en la actualidad cuenta con una directora, cuatro ayudantes, tres auxiliares y tres oficiales.

A estos recursos se suman los trabajadores del programa PEL, cuya incorporación se adelanta ahora al mes de febrero, frente a septiembre como ocurría anteriormente, lo que, según el gobierno local, contribuye a optimizar el funcionamiento de los servicios.

Por todo ello, el gobierno local considera que las críticas sobre una supuesta falta de personal “non se corresponden coa realidade nin co esforzo» realizado en los últimos años para mejorar la capacidad de gestión del área de Cultura.