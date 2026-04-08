Una empresa opta a las obras de mejora de accesibilidad en Caranza por cerca de 89.000 euros

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El Concello de Ferrol ha recibido una única oferta para ejecutar las obras de mejora de la accesibilidad en varias calles del barrio de Caranza, según informó este miércoles el concejal de Contratación, Javier Díaz Mosquera.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto cercano a los 89.000 euros, se desarrollará en el entorno de las calles Sao Paulo, Padre Feijóo y Armada Española, en Ferrol. La intervención se centrará en la unidad vecinal número 5, actuando sobre el acceso que da servicio a un total de 140 viviendas, concretamente a los bloques 20, 24, 25 y 27.

El objetivo principal de estas obras es solucionar los actuales problemas de accesibilidad en la zona. Los accesos presentan un notable deterioro debido al paso del tiempo, así como a su configuración, con recorridos en dos aceras a distinto nivel, y a las deficiencias en los acabados, lo que ha provocado un progresivo empeoramiento de su estado.

Con esta actuación, el Concello de Ferrol busca mejorar la movilidad y la seguridad de los vecinos, facilitando un acceso más adecuado y adaptado a las necesidades actuales.