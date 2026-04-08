Cruce de acusaciones en Ferrol por el padrón: el PSOE denuncia retrasos y el gobierno niega el colapso

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El funcionamiento del Padrón Municipal de Habitantes de Ferrol ha abierto un nuevo frente político entre el PSOE y el gobierno local de José Manuel Rey Varela este miércoles. Mientras los socialistas denuncian retrasos de más de un mes en distintos trámites, el Concello de Ferrol defiende que el servicio ha mejorado y rechaza la existencia de colapso.

El Grupo Municipal Socialista alertó de demoras tanto en los empadronamientos como en la expedición de certificados históricos, que, según su versión, estarían causando perjuicios directos a la ciudadanía. Entre los ejemplos, citaron el caso de una familia que no habría podido completar el empadronamiento de su hijo más de un mes después de su nacimiento.

Para el portavoz socialista, Ángel Mato, esta situación responde a una falta de planificación y de adaptación de los recursos municipales a la carga de trabajo. Además, el PSOE también puso el foco en las condiciones del servicio, señalando carencias en el espacio de atención y problemas en materia de seguridad, tras registrarse incidentes en estas dependencias.

Frente a estas críticas, el gobierno local ha defendido que el servicio de Estadística y Padrón ha sido reforzado durante el actual mandato, pasando de tres a ocho trabajadores, lo que, aseguran, ha permitido mejorar la atención.

El gobierno local también destaca la implantación de un sistema de cita previa a través de la web municipal, aunque se mantiene la atención sin reserva, así como la puesta en marcha de un sistema integral de gestión del padrón, que, según indican, permitirá agilizar los trámites, reducir errores y mejorar la coordinación con otras administraciones.

En relación con los retrasos denunciados, el gobierno municipal sostiene que los tiempos de espera se han reducido de forma notable y que actualmente son cinco veces menores que al inicio del mandato. Además, atribuyen el incremento reciente de la carga de trabajo a procesos de regularización impulsados por el Gobierno central.

Sobre el caso concreto mencionado por el PSOE, el ejecutivo asegura que el menor ya se encuentra empadronado.