O Teatro Jofre acolle a estrea en galego de ‘O dragón de ouro’ este sábado

O Teatro Jofre acollerá este sábado, ás 20:30 horas, a estrea en galego da obra ‘O dragón de ouro’, unha proposta de Sarabela Teatro baseada no texto do dramaturgo alemán Roland Schimmelpfenning, considerado o autor vivo máis representado a nivel internacional. A función terá unha duración aproximada de 70 minutos e as entradas xa están dispoñibles desde cinco euros, tanto na billeteira do teatro como a través da plataforma Ataquilla.
A peza presenta unha traxedia contemporánea de carácter performático e ton grotesco, na que, ao longo dunha noite nun edificio europeo, se entrecruzan diversas historias arredor dun restaurante oriental. A acción parte da situación dun mozo chinés que sofre unha intensa dor de moa mentres traballa nun establecemento de comida rápida, sen permiso de residencia e na procura da súa irmá desaparecida.
Cinco actores e actrices interpretan un total de 17 personaxes nunha montaxe estruturada en 48 escenas, ofrecendo múltiples puntos de vista sobre a historia principal. A obra aborda cuestións de gran relevancia social como a inmigración ilegal, a prostitución forzada ou as relacións humanas, combinando humor, fantasía e realidade.
A proposta escénica destaca pola súa intensidade crítica e pola súa capacidade para provocar reflexión no público, cunha posta en escena dinámica e chea de matices. O espectáculo, recomendado pola Rede Nacional de Teatros e Auditorios, foi recoñecido co Premio da Cultura Galega nas Artes Escénicas.