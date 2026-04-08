El Proyecto de Conservación y Restauración del Pórtico de la Gloria, protagonista de la conferencia que organizan la UDC y la Armada

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La Sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval (Exponav) acoge, el jueves 16 de abril, a las 19:00 horas, la conferencia “Conservar nuestros monumentos. La restauración del Pórtico de la Gloria”, impartida por la emérita del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), dependiente del Ministerio de Cultura, y directora, entre los años 2010 y 2018, del Proyecto de Conservación y Restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, Ana Laborde, en el marco del ciclo de conferencias del curso 2025/26 de la Cátedra Jorge Juan, una iniciativa impulsada por la Universidade da Coruña (UDC) junto con la Armada bajo la dirección de la profesora de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Alicia Munín.

Ana Laborde (San Sebastián, 1958) es licenciada en Geografía e Historia, especialidad de Prehistoria y Arqueología, por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y titulada en la especialidad de Arqueología por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid (ESCRBC). Desde 1986 hasta 2024, fecha en la que se jubiló, trabajó en el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), dependiente del Ministerio de Cultura, como conservadora-restauradora de materiales arqueológicos primero y, desde 1998, como integrante del Departamento de Materiales Pétreos y Mosaico. Desde el año 2019, forma parte del Consejo de Dirección en el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ICCROM).

Entre los años 2010 y 2018 dirigió el Proyecto de Conservación y Restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, Premio de Patrimonio Europeo 2019, en la Categoría de Conservación. Este reconocimiento, otorgado por la Comisión Europea y Europa Nostra, es el más prestigioso en el campo del patrimonio a nivel europeo. Precisamente sobre este proyecto hablará Ana Laborde en su conferencia, explicando como se abordaron los trabajos, cuáles fueron sobre los principales retos a los que se enfrentaron y compartiendo con el público asistente algunas de las claves que se descifraron a lo largo del mismo.

