Más de 400.000 visitantes y 50 millones de euros de impacto en la Semana Santa de Ferrol

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Mucho cansancio, mucha satisfacción y mucha felicidad ha dejado la resaca de la Semana Santa en Ferrol, con unas cifras récord gracias a las buenas condiciones meteorológicas que han permitido contar con más 400.000 visitantes durante estos días y un impacto económico de más de 50 millones de euros.

Así lo daba a conocer este martes el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, al presentar el balance, acompañado de la concejala de Turismo, Maica García; el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Fernando Iguacel y el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y comarca, Emilio Vázquez.

En relación a la organización de las procesiones y actos de la Semana Santa, el alcalde quería felicitar al presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades “que no ha podido tener mejor estreno en su cargo, en el que se notaron sus años de experiencia”, al presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería “por el resultado excepcional” y a la concejala de Turismo “por tener todo bien organizado y coordinado con antelación.”

Para José Manuel Rey Varela la ‘marca Ferrol’ está “de moda” y la Semana Santa ha sido la confirmación de un trabajo que habían empezado en enero en Fitur las cuatro personas que comparecían este martes haciendo balance.

Éxito sin precedentes en asistencia a las procesiones y eventos paralelos

En relación al vídeo ‘Toque Ferrol-Ferrol Touch’ presentado la semana pasada, ha tenido 35.000 visualizaciones en las redes sociales del Concello de Ferrol “que muestra la esencia de la ciudad.”

En cuanto a las procesiones y actos oficiales de la Semana Santa, la asistencia “sigue siendo multitudinaria”, por la que quieren seguir “trabajando unidos” tras superar “todas las expectativas” previstas, en un “evento único” tanto para los ferrolanos como para los visitantes.

Las oficinas de turismo también tuvieron un gran aumento de visitantes en estos días, con 2.400 personas y más de 1.000 pernoctaciones en la ciudad, procedentes de países como Italia, Argentina, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

Otro éxito han sido los buses lanzadera desde FIMO hasta A Magdalena “con 4.000 vehículos” en los aparcamientos disuasorios, permitiendo tener más liberada el centro de la ciudad.

En las actividades turísticas y culturales programadas “han tenido un gran éxito” con un 97% de inscripciones y más de 500 personas participando en ellas. A nivel de visitas, el regidor quería destacar las 2.500 al castillo de San Felipe, las 1.000 a Exponav o las 700 al Museo Naval. En estas visitas el público mayoritario fue nacional, aunque el extranjero va ganando presencia desde Argentina, Canadá, Reino Unido, Francia o Ucrania.

El muelle de Curuxeiras acogió hasta el domingo la IV Festa do Marisco, que también contó con un gran crecimiento, con más de 20.000 personas durante los diez días que estuvo abierta al público.

Fernando Iguacel: “Estos son los mayores índices de asistencia que recuerdo”

El presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Fernando Iguacel, sólo quería hacer un balance de “éxito”, con unos números de asistencia que eran los mayores que él recordaba, agradeciendo toda la colaboración ofrecida por el Concello de Ferrol, los comerciantes y los hosteleros durante estos días.

La salida de las 24 procesiones programadas, gracias a las buenas condiciones meteorológicas, contribuyeron en mayor medida a este éxito, queriendo destacar el trabajo realizado por todas las cofradías durante este último año “y que no se ve”, al presentar en esta edición imágenes o hábitos nuevos, además de crecer el número de cofrades participantes, como también un mayor cuidado de la puesta en escena.

Emilio Vázquez: “Los visitantes se han llevado una buena impresión de la ciudad”

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y comarca, Emilio Vázquez, quería destacar el 100% de ocupación en los restaurantes y hoteles durante los días grandes de la Semana Santa. Para los próximos años “tenemos que acostumbrarnos a que esto sea lo normal” y estas cifras conseguidas “nos hacen mucha ilusión.”

En cuanto a su sector quería destacar el “buen trabajo” realizado, con los visitantes “llevándose una buena impresión de la ciudad”, consiguiendo que Ferrol “tenga la imagen que se merece.”

Al mismo tiempo, quería destacar el aumento de asistencia en la hostelería una vez mejoraron las condiciones meteorológicas “algo que hemos apreciado ya en las semanas anteriores, como en la celebración de las Pepitas y empezar a incrementarse en los días previos a la Semana Santa.”