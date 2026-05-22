El Concello de Ferrol homenajea a los trabajadores jubilados en la celebración de Santa Rita

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El Concello de Ferrol conmemoró este viernes la festividad de Santa Rita, patrona del personal funcionario, con un acto institucional celebrado en el salón de plenos y presidido por el alcalde, José Manuel Rey Varela. Durante la ceremonia se rindió homenaje a los trabajadores de la Administración municipal jubilados en el último año.

En esta edición fueron reconocidos José Javier Permuy García, Carlos Rodríguez Cebreiro, Rogelio Ramos Parga, Alfredo Dopico Vilaboy, Manuela Saavedra García, Ramón Martínez Castro, Jaime López Gato, Ángel Bouza Cereijo, José Francisco Grandal Grandal, José Carlos Rey García, María Eugenia Pérez Heres, Monserrat Jaime Garay, Carlos Javier Pedreira Pérez, Santiago Troitiño Guerrero, José Manuel Barros Rodríguez, Emilia Seoane Pérez, Santiago Pablo Pazos Fernández y Encarnación Gabriela Martínez Palacios.

Cada uno de los homenajeados recibió una placa con la imagen del palacio municipal de manos del alcalde y de los concejales de la Corporación municipal.

Durante su intervención, Rey Varela agradeció el trabajo desarrollado por el personal del Concello y destacó la importancia de este acto tanto para “estreitar lazos entre o funcionariado e os representantes públicos” como para dar visibilidad ante la sociedad al trabajo que se realiza desde la Administración local.

El regidor también aprovechó la celebración para hacer balance de la situación del personal municipal, recordando que el Concello “finalizamos a estabilización de máis de 100 postos de traballo, incrementamos nun cento de traballadores o plantel municipal e despois de moitos anos superamos os 500”. Asimismo, señaló que el gobierno local está realizando una oferta pública de empleo cada año para cubrir plazas que hasta ahora no contaban con la dotación presupuestaria necesaria.

Por último, el alcalde reiteró su agradecimiento a los trabajadores jubilados y les animó a disfrutar de la nueva etapa vital que comienzan tras años de servicio en la Administración local.