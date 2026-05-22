Ferrol celebrará su 300 aniversario como Departamento Marítimo con una jura de bandera civil en la plaza de Armas

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El Concello de Ferrol y la Armada organizarán el próximo 20 de junio una jura de bandera para personal civil con motivo del 300 aniversario de Ferrol como Departamento Marítimo. El acto, que tendrá lugar a las 12:00 horas en la plaza de Armas, fue presentado este viernes por el alcalde, José Manuel Rey Varela, y el Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, Vicente Rubio Bolívar.

Durante la presentación, el regidor destacó la “fonda carga simbólica e emocional” de una cita que permitirá a la ciudadanía expresar públicamente su compromiso con la nación. Además, recordó la importancia histórica de la decisión tomada en 1726 de establecer en Ferrol uno de los principales departamentos marítimos de la Corona, un hecho que marcó “para sempre o destino desta cidade”.

Rey Varela subrayó que, desde aquel momento, Ferrol se convirtió “nun dos grandes centros estratéxicos e navais de España”, destacando también el papel de la Armada como “motor económico e social” de la ciudad a lo largo de estos tres siglos.

El alcalde incidió en que esta conmemoración busca implicar a toda la ciudadanía en un aniversario que definió la evolución histórica y urbana de la ciudad naval. “Queremos celebrar este aniversario, que é moito máis que unha efeméride histórica, con toda a cidadanía”, afirmó.

Por su parte, el Almirante Vicente Rubio Bolívar agradeció al Concello la colaboración para celebrar esta jura fuera de las instalaciones militares y “no marco incomparable da praza de Armas, o corazón da cidade”. Asimismo, animó a la ciudadanía a participar en un acto que definió como “solemne” y que permite a los ciudadanos expresar su “fidelidade e lealdade a España” a través de la bandera.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el 10 de junio en la Oficina Delegada de Defensa en Ferrol, situada en la calle Cuntis 26 bajo, o descargar la solicitud a través de internet. El número máximo inicial será de 250 jurandos, aunque podrá ampliarse en función de la demanda.

El Concello también avanzó que se habilitarán espacios para que el público pueda seguir un acto que se enmarca dentro de las celebraciones del 300 aniversario de Ferrol como ciudad vinculada a la historia naval y militar de España.