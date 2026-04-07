A Biblioteca de Narón énchese este mes de actividades para celebrar o Día do Libro

Con gallo da celebración do Día do Libro, que se conmemora cada 23 de abril, a Biblioteca Municipal de Narón organiza ao longo deste mes unha ampla programación. Contacontos, teatro, intercambio de libros, visitas guiadas e unha exposición artística conforman unha axenda pensada para achegar a lectura desde múltiples perspectivas.
A concelleira de Bibliotecas de Narón, Olga Ameneiro, presentou “Abril, mes do libro”, destacando que “desde o Concello apostamos por converter a biblioteca nun espazo vivo e aberto á cidadanía, onde a lectura sexa o eixo vertebrador pero tamén un punto de encontro cultural para todas as idades”. Ameneiro subliñou ademais que “esta programación busca espertar o interese polos libros desde a primeira infancia e ofrecer alternativas de lecer cultural de calidade para as familias de Narón”.
A primeira cita será este sábado 11 de abril ás 11:00 horas coa actividade infantil “Un maletín cheo de bicos”, dirixida a nenos a partir de 4 anos. A sesión mesturará narración oral e un pequeno obradoiro creativo arredor do mundo dos bicos, nun formato dinámico e participativo. Para asistir será necesario reservar praza a partir do martes 7 ás 16:00 horas. Un dos eixos do programa será tamén a exposición “Luz, color y mar”, da pintora Bronwen Sarah Griffith, que poderá visitarse do 13 de abril ao 9 de maio na sala multiusos da planta soto.
A mostra reúne 48 óleos inspirados na paisaxe costeira da comarca e nos cambios de luz e atmosfera do mar galego. Abrirá de luns a venres en horario de tarde e os sábados pola mañá. Ademais, o venres 24 de abril a propia artista ofrecerá unha visita guiada, con inscrición previa. Entre o 20 e o 25 de abril volve o “Trocolibro”, unha proposta xa consolidada que invita ao intercambio libre de exemplares entre as persoas usuarias. A dinámica é sinxela: haberá unha mesa na planta baixa onde se poderá coller un libro —mesmo sen deixar outro a cambio— cun máximo dun exemplar por persoa.
A iniciativa tamén se desenvolverá na Axencia de lectura da Gándara. Precisamente arredor do Día do Libro concentraranse outras actividades destacadas. O xoves 23 e o venres 24 haberá xornadas de portas abertas con visitas guiadas tanto á biblioteca central do Alto como á propia axencia da Gándara. Será unha oportunidade para coñecer de preto os espazos, servizos e funcionamento dun equipamento que vai moito máis alá do préstamo de libros.
O sábado 18 de abril ás 11:00 horas será a quenda de “Estás como unha cabra”, unha proposta para bebés de entre 6 e 36 meses da man de Noelia Porto, de Lalá Teatro. A través de contos, música e estímulos sensoriais, a sesión propón un achegamento ás emocións nun ambiente pensado para gozar en familia. As prazas deberán reservarse desde o 14 de abril. A programación inclúe tamén unha cita para público adulto: o venres 24 ás 19:30 horas, Avelino González presentará “Chistes que foron contos”, un espectáculo de narración oral que recupera historias populares, anécdotas e lendas cun ton entre o humor e a memoria colectiva.
A entrada será libre ata completar a capacidade da sala. Como peche, o sábado 25 de abril ás 11:00 horas terá lugar “Trasnadas”, unha sesión de contacontos para público infantil e familiar a partir de 3 anos, a cargo de Ana Carreira. Os trasnos —eses personaxes travesos da tradición— serán os protagonistas dun encontro cheo de imaxinación e pequenas falcatruadas.
As inscricións abriranse o martes 21. En todas as actividades con reserva previa será necesario dispoñer do carné da rede de bibliotecas sen sancións e formalizar a inscrición de maneira presencial ou a través do teléfono 981 38 21 73 en horario de apertura da Biblioteca.