Fallece la edil de Cohesión Social de Lugo, Olga López Racamonde

La concejala de Cohesión Social de Lugo, Olga López Racamonde, ha fallecido este lunes a los 55 años de edad a consecuencia de un cáncer.

El Ayuntamiento de Lugo ha señalado que su fallecimiento deja «un vacío profundo» en la ciudad, destacando su «compromiso social y su vocación de servicio público«, atenta siempre, ha añadido, «a las personas más vulnerables». «Su defensa de las políticas sociales y de la sanidad pública deja una huella duradera. Incluso en los momentos más difíciles, mantuvo intacto su compromiso con el trabajo público, ofreciendo un ejemplo de entrega y humanidad», ha manifestado el consistorio local.

La pérdida de Olga López supone el tercer fallecimiento de un concejal del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Lugo durante el mandato iniciado en 2023, tras el fallecimiento el pasado año de la alcaldesa, Paula Alvarellos, y del edil Pablo Permuy.

TRES DÍAS DE LUTO OFICIAL

Como muestra de pesar por su fallecimiento, el Ayuntamiento de Lugo ha declarado luto oficial en el municipio desde las 09.00 horas de este martes hasta las 09.00 horas del viernes. Durante este periodo, la bandera del Ayuntamiento ondeará a media hasta en el exterior de la Casa Consistorial y en el resto de dependencias municipales.

El alcalde, Miguel Fernández, ha destacado el «compromiso, valores y vocación de servicio público» de la concejala socialista, además de su labor profesional, como matrona y docente de enfermería.

En la política, ha ensalzado el regidor, «siempre estuvo donde hacía falta, sumando, empujando, sin dar nunca un paso atrás». «Enfrentó la enfermedad con valentía y carácter, mirando de frente, luchando desde el primer momento. Y lo hizo además como ella quería: sin permitir nunca que la victimizasen, sin buscar excusas, siendo siempre la misma Olga fuerte y generosa que conocimos», ha subrayado.

También ha puesto en valor su defensa de la sanidad pública, «luchadora incansable por los derechos de las personas más vulnerables», Olga López deja «un ejemplo difícil de igualar«, reconociendo que la corporación lucense vive un año «muy duro» tras la pérdida de Paula Alvarellos y Pablo Permuy.

CONDOLENCIAS

Asimismo, el teniente de Alcalde, Rubén Arroxo (BNG), ha lamentado un «nuevo duro golpe» en un mandato «cargado de tragedia«. «Que la tierra te sea leve, Olga. Toda la fuerza del mundo para la familia y para el grupo socialista», ha trasladado en sus redes sociales.

Mientras, la portavoz del Grupo Popular, Elena Candia, ha expresado su «respeto y reconocimiento» a quien compartió «el compromiso con el servicio público» y ha aprovechado para mostrar su cariño para su familia, compañeros y allegados.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en un mensaje en redes sociales, ha puesto en valor el «compromiso con el socialismo y con los vecinos» de Lugo de Olga López. Ha subrayado que la edil salía del hospital para votar en los plenos y regresaba a continuar con el tratamiento.

«Así era ella. Así quería a Lugo. Así entendía el compromiso con el socialismo y con los vecinos de su ciudad. Matrona, profesora, concejala. Cuidó de todos hasta que el cuerpo no la dejó. Hasta siempre, Olga. No te vamos a olvidar», ha concluido.