El BNG de Ferrol solicita poder visitar la EDAR de Cabo Prioriño para comprobar su funcionamiento

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El grupo municipal del BNG de Ferrol ha registrado este viernes una solicitud para poder acceder y realizar una visita a las instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales de EDAR de Cabo Prioriño. El objetivo, según señalan, es comprobar su estado y funcionamiento tras meses de denuncias por vertidos de material inerte al mar.

El concejal del BNG, Roberto Montero, ha criticado la “opacidade do goberno municipal de Rey Varela”, al que acusa de no haber aportado informes ni explicaciones sobre la aparición reiterada de toallitas, fibras, compresas y plásticos en el entorno marino frente a la depuradora.

Montero ha explicado que la petición busca “comprobar in situ o estado actual de conservación e funcionamento da estación depuradora de cabo Prioriño”, ante las quejas de vecinos, pescadores y trabajadores del mar, a las que se suma —según recuerda— la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado nº2 de Ferrol.

Desde el BNG recuerdan además que han cuestionado en reiteradas ocasiones el modelo de depuración implantado en la ciudad, al que califican de sistema unitario y no separativo, ya que mezcla aguas pluviales y residuales. Esto, señalan, obliga a bombear grandes volúmenes de agua desde la EBAR de A Malata hasta la depuradora de Cabo Prioriño, lo que consideran “insostible tanto económica como ecoloxicamente”.

El concejal nacionalista afirma también que “agora xa case ninguén dúbida que o modelo de depuración, de sistema unitario, que defende o PP é un fracaso”, apuntando además a problemas de gestión por parte de la empresa mixta Emafesa, a la que atribuyen averías frecuentes o reparaciones tardías.

El BNG recuerda igualmente que ya había presentado una solicitud similar meses atrás sin obtener respuesta del gobierno local, por lo que acusa al gobierno local de incumplir la normativa de transparencia y el derecho de acceso a la información de los grupos municipales. Además, insiste en que la fiscalización de la gestión de instalaciones públicas como la EDAR forma parte de las funciones esenciales de los cargos públicos.