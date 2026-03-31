El BNG de Ferrol denuncia la “chapuza” de la reparación de los baches en la calle Loureiros

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Los arreglos realizados en los baches y deficiencias en los barrios de Ferrol con la mejora de las condiciones meteorológicas por parte del nuevo servicio de mantenimiento municipal están produciendo críticas, como la que daba a conocer este martes del BNG, poniendo como ejemplo la calle Loureiros, en Santa Mariña.

Algunos de estos arreglos están siendo “deficientes” al durar “apenas uns días” y otros “quedan en peor estado do que estaban antes de realizarse”, afirmaba su concejal Roberto Montero.

En el caso concreto de esta calle los vecinos “non daban crédito da vergoñenta reparación”, exigiéndole al gobierno municipal de José Manuel Rey Varela “que realice unha reparación en condicións.”

El concejal acusa al gobierno de ser “unha auténtica banda de chapuzas”, tras casi tres años de mandato “sen facer reparacións nas estradas e caminos municipais” y ahora “queren avanzar facendo o traballo de forma deficiente”, exigiéndole al regidor que “pida desculpas á veciñanza de Santa Mariña por esta actuación lamentable”, al ser un insulto dejar una calle “con fochancas que miden trinta centímetros de profundidade.”

Estos problemas son producidos “pola falla de supervisores municipais”, en un “modelo que nos traen as políticas de privatizacións de partidos como o PP”, sentencia.