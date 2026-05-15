Ferrol conmemora el Día de la Familia poniendo en valor la diversidad familiar

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El Concello de Ferrol celebró este viernes el Día de la Familia con un acto institucional desarrollado en el salón de recepciones del palacio municipal y presidido por el alcalde, José Manuel Rey Varela.

Durante el encuentro participaron más de una decena de personas que compartieron sus testimonios representando las diferentes tipologías familiares existentes, entre ellas familias tradicionales, numerosas, monoparentales, acogedoras o migrantes.

El regidor agradeció las intervenciones realizadas, destacando que permiten dar visibilidad a las distintas realidades familiares presentes en la sociedad actual. José Manuel Rey Varela puso en valor el papel de las familias como “piar esencial da nosa sociedade, porque é no seo familiar onde aprendemos os primeiros valores, onde descubrimos o significado do coidado, da solidariedade, da empatía e do respecto polos demais”.

Asimismo, el alcalde señaló que “estamos en tempos nos vemos como tantas veces se cae na deshumanización pero hoxe en Ferrol poñemos cara ás distintas formas de ser familia”.

En el acto también estuvieron presentes diferentes entidades sociales de la ciudad, cuya labor fue reconocida por el alcalde y por la concejala de Familia, Elvira Miramontes, quien incidió en la importancia de esta celebración para reconocer el papel fundamental que desempeñan las familias en la sociedad.