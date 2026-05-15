Ferrol publica las bases de las becas de comedor y ayudas de escolarización para el curso 2026-2027

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El Concello de Ferrol ha publicado en el Boletín Oficial da Provincia (BOP) las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de prestaciones de carácter asistencial destinadas a becas de comedor escolar y ayudas de escolarización correspondientes al curso 2026-2027.

El importe total destinado a estas ayudas asciende a 431.000 euros, repartidos en dos líneas diferenciadas. La primera corresponde a las bolsas de comedor escolar, que contarán con una dotación de 371.000 euros. Estas ayudas están dirigidas a menores empadronados en Ferrol y matriculados en centros públicos o concertados de la ciudad que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria o estudios en centros de educación especial.

Las prestaciones podrán cubrir desayuno y/o almuerzo tanto en centros públicos como concertados. Del total presupuestado para esta línea, 146.000 euros se destinarán al período comprendido entre septiembre y diciembre de 2026, mientras que los 225.000 euros restantes cubrirán las mensualidades de enero a junio de 2027.

La segunda línea corresponde a las ayudas para material escolar, dotada con 60.000 euros. Podrán beneficiarse menores empadronados en Ferrol que estén matriculados en centros educativos de la ciudad y cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional Básica o Formación Profesional de Grado Medio.

Desde el Concello se señala que podrán optar a estas ayudas los menores escolarizados en centros públicos y concertados de Ferrol que cumplan los requisitos establecidos en las bases. Las solicitudes deberán ser presentadas por los representantes legales de los menores, ya sean padre, madre o tutor/a.

Entre las condiciones exigidas figura que la unidad familiar esté empadronada en Ferrol, convivir con los menores para los que se solicita la ayuda y que estos estén matriculados en centros escolares públicos o concertados del municipio. En casos de custodia compartida únicamente se admitirá una solicitud por menor.

Asimismo, los ingresos económicos de la unidad familiar no podrán superar 1,5 veces el IPREM, incrementándose un 15 % por cada nuevo miembro, con un límite mensual de 1.574,09 euros. El baremo fijado establece un máximo de 900 euros mensuales para unidades familiares de dos miembros; 1.035 euros para tres miembros; 1.190,25 euros para cuatro; 1.368,78 euros para cinco y 1.574,09 euros para seis miembros.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de las bases en el BOP. Las solicitudes podrán tramitarse en el Rexistro Xeral do Concello de Ferrol o a través de la sede electrónica municipal.