Las procesiones de Semana Santa en Ferrol contarán con tramos silenciosos y zonas habilitadas para personas con movilidad reducida

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La Semana Santa Ferrolana cuenta este año, entre sus principales novedades, con los tramos silenciosos, en una iniciativa pionera en Galicia en estas fechas y que ha sido consensuada por el Concello de Ferrol, Autismo Galicia y la Junta General de Cofradías y Hermandades.

Como sucede en otras celebraciones importantes en la ciudad en las que esta iniciativa lleva varios años instaurada, como es la cabalgata de los Reyes Magos cada 5 de enero, estas rutas estarán debidamente señalizadas en los mapas con planos adaptados y pictogramas en estos tramos, en las que estarán instaladas lonas para que todo el mundo pueda disfrutar de las procesiones.

En estos tramos adaptados la procesión deberá transcurrir sin música y ruido, ya que las personas con TEA habitualmente presentan hipersensibilidad auditiva, por lo que los sonidos habituales pueden resultarles molestos e incluso dolorosos, llegando a generar altos niveles de ansiedad.

Así los tramos silenciosos son este miércoles en la procesión Procesión da Nosa Señora dos Cativos e do Santísimo Cristo Redentor de la Cofradía de la Merced el tramo silencioso estará en la calle Terra entre Magdalena y Real; el jueves en la Procesión do Noso Pai Xesús da Humildade no bico de Xudas da Cofradía de la Merced en la calle Concepción Arenal entre Magdalena e Real.

O viernes en Procesión do Crucificado da Cofradía de la Merced se señalizará la calle Coruña entre Magdalena y Real; en Procesión do Santo Enterro en la calle Rubalcaba entre Magdalena y Real; en la Procesión da Virxe da Soidade de la Cofradía de la Soledad en la calle Magdalena entre Arce y San Diego y en la procesión dos Caladiños de la Cofradía de Dolores en la calle Rubalcaba entre Magdalena e Real. El sábado en la procesión da Caridade e o Silencio da Cofraría de las Angustias en la calle Sánchez Barcaiztegui entre Real y Magdalena.

Al mismo tiempo, el Concello de Ferrol ha dado solución al problema que daba a conocer la ASCM habilitándose un espacio para personas con movilidad reducida, en la calle Méndez Núñez con Real. Además, también estará delimitado un espacio en la Plaza de Armas este viernes en la procesión do Santo Encontro, como el domingo, en el Gozoso Encontro.