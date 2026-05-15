O PSdeG pechará en Ferrol a Semana das Letras cunha foliada aberta á cidadanía no Día das Letras Galegas

O PSdeG celebrará este domingo en Ferrol o peche da súa programación da Semana das Letras cun acto festivo aberto á cidadanía no marco do 17 de Maio. A xornada terá lugar no Centro Social de Esmelle e contará coa participación do secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, acompañado de cargos públicos e orgánicos do partido tanto a nivel autonómico como local.
Baixo o nome de ‘Foliada das Letras’, a formación socialista propón unha celebración centrada na música tradicional, a gastronomía e a participación veciñal, nunha cita dedicada este ano á escritora, divulgadora e activista viguesa Begoña Caamaño.
O encontro comezará ás 12.00 horas cunha ofrenda a Xaime Quintanilla, primeiro alcalde socialista de Ferrol, asasinado durante a represión franquista en 1936. A continuación, celebrarase un xantar tipo pícnic compartido entre as persoas asistentes.
Xa pola tarde, a partir das 16.30 horas, está prevista a actuación do grupo de gaitas e danza Toxos e Froles, seguido dun espectáculo do grupo Improletas, con Susi Sampedro e Antón Coucheiro. A xornada pecharase cunha pandeiretada final.
Desde a organización socialista destacan o carácter aberto da convocatoria, que non se limita á militancia do partido. “É unha invitación aberta á veciñanza, a todos os galegos e galegas. Non é un acto de partido. Quen queira vir é benvido”, sinalou a deputada Silvia Longueira.
No mesmo sentido, a secretaria de Organización do PSdeG, Lara Méndez, puxo o foco na defensa da lingua galega como eixo central da iniciativa. Lembrou que o galego “é unha lingua que falamos máis dun millón de persoas” e destacou a súa presenza en ámbitos como a ciencia, a universidade, a literatura, o audiovisual ou as redes sociais.
Méndez enmarcou ademais esta aposta lingüística nun modelo de convivencia plurilingüe que cualificou como “un éxito europeo”, defendendo que o socialismo é “o único partido que o defende sen complexos en Galicia, Cataluña e Euskadi”. Segundo explicou, fronte aos discursos de confrontación, o obxectivo do socialismo galego é o de reforzar a convivencia lingüística e cultural como base da democracia.