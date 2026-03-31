Manuel Ruiz de Elvira, diseñador de cuatro barcos ganadores de la Copa América, imparte una conferencia en el Campus Industrial de Ferrol

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El Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acoge, el miércoles 8 de abril, a las 18:00 horas, la ponencia del fundador de NautaTec y diseñador sénior de cuatro barcos de vela ganadores de la Copa América, Manuel Ruiz de Elvira. Su intervención forma parte del Ciclo de Conferencias 2025/2026 de la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, que promueven la Universidade da Coruña (UDC) y Navantia, bajo la dirección de la profesora de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Ana Álvarez, y del responsable de Transformación Digital e Industrial en Navantia Ría de Ferrol, Rafael Morgade.

Bajo el título “La náutica deportiva como pionera tecnológica en la ingeniería naval”, Manuel Ruiz de Elvira hará un recorrido sobre como a lo largo del último siglo la náutica de recreo y la competición han actuado como un agente transformador en la adopción de tecnologías en otros campos de la ingeniería al entorno naval y también como elemento de generación de innovación en sí mismo. También centrará parte de su presentación en hablar de aquellos aspectos relacionados con los últimos barcos de la Copa América y las trayectorias profesionales que pueden llevar a la participación dentro de los equipos de diseño de este campeonato.

Manuel Ruiz de Elvira (Madrid, 1963) es ingeniero naval y doctor en Ciencias y Tecnologías Navales y Oceánicas por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Ha participado en siete ediciones de la Copa América, formando parte como diseñador sénior del equipo de diseño en un total de cuatro campañas victoriosas con dos equipos diferentes (Alinghi, en 2003 y 2007, y BMW Oracle Racing, en 2010 y 2014), dos veces como desafiante y dos como defensor. Además, es socio fundador de NautaTec, una oficina de ingeniería naval y diseño de yates, creada en 1994, en Madrid, y Naval Mind, orientada a la integración, desarrollo e implementación de diferentes tecnologías en el entorno naval, nada en 2025, también en la capital madrileña. En el año 2000, la Asociación de

Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE) le otorgó a NautaTec el premio a la Mejor Empresa del Año.

La conferencia podrá seguirse, de manera presencial, hasta completar el aforo, desde el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, y, on line, a través de la página web https://www.catedracosmealvarez.com/conferencia-en-directo/.

Foto: El ingeniero naval y diseñador Manuel Ruiz de Elvira imparte una conferencia, el miércoles 8 de abril, a las 18:00 horas, en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, invitado por la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos que impulsa a Universidade da Coruña junto con el Armada..