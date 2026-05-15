El crucero aislado por un brote de gastroenteritis prevé hacer escala este sábado en A Coruña

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El puerto de A Coruña tiene previsto recibir este sábado al crucero ‘Ambition’, aislado por un brote de gastroenteritis que afectó a decenas de pasajeros y a parte de la tripulación del buque, en el que viajan más de 1.600 personas.

Está previsto que el barco, procedente de Burdeos, llegue a la ciudad herculina a las 09.30 horas y, posteriormente, sobre las 20.00 horas, parta hacia Gijón.

Por el momento, fuentes de la Consellería de Sanidade han señalado que no tienen información de Sanidad Exterior.

Este mismo viernes, en declaraciones a los medios sobre una posible escala del crucero en Ferrol, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reclamado información para saber si Galicia debe tomar medidas, aunque ha recordado que se trata de un virus que provoca una afección «frecuente» a lo largo del año en fiestas o colegios.

El crucero «Ambition» tenía previsto en un principio llegar este sábado a Ferrol, a las ocho de la mañana y permanecer en el puerto hasta su salida por la tarde en dirección Gijón. Este jueves desde la Autoridad Portuaria se notificó que el arribado a Ferrol había sido anulado.