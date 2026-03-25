El PSOE de Ferrol solicita la integración definitiva del bus lanzadera desde A Malata al centro

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El PSOE de Ferrol ha solicitado este miércoles al gobierno municipal a dar un paso definitivo en la modernización de la movilidad en la ciudad, integrando definitivamente el servicio de bus lanzadera desde A Malata al centro y que no sea un recurso puntual de vacaciones, el cual se activará nuevamente en esta Semana Santa.

Así lo pedía este miércoles el concejal Julián Reina, recordando el precedente de abril de 2022, en la estrategia de movilidad diseñada por el gobierno socialista que demostraba que la ciudadanía “está disposta a usar alternativas se son eficaces.”

Estos 13.000 euros destinado en este servicio de buses lanzadera durante la Semana Santa son “gastos sen percorrido”, siendo la propuesta socialista más ambiciosa con una lanzadera operativa los 365 días del año para que el aparcamiento de A Malata pueda cumplir su función de aparcamiento disuasorio “permitindo que traballadores e visitantes deixen o coche na periferia”, lo que permitiría descongestionar el centro, en una integración de línea que se puede incluir en la concesión, mejorando la actual línea F que va de Canido hasta la Plaza de A Graña, que, a día de hoy, presenta un recorrido a cada hora, mientras que los domingos son cada dos horas, con inicio o final en O Couto, al unirse con la línea E.

El concejal socialista le pedía al gobierno actual tener “valentía política” para pasar del parche temporal a una solución definitiva, dotándola de estabilidad estructural.